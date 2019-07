»Become a real Spaceninja« heißt es in einem neuen Gewinnspiel der Warframe-Macher, das im Rahmen der TennoCon 2019 (Warframes hauseigener Convention) mit den Erdenmenschen geteilt wurde. Digital Extrems spendiert dem Gewinner des Wettbewerbs einen Hauptpreis von 250.000 US-Dollar - genügend Geld für einen 90-Minuten-Trip ins Weltall.

Das Ganze ist eine Verlosung: Ab dem 06. Juli 2019 könnt ihr bis Ende des Jahres (also dem 31. Dezember) im Lostopf landen. Wie oft ihr in diesem Topf landet, hängt von eurer Spielzeit ab. Für jeden Tag, an dem ihr euch einloggt und mindestens eine Mission spielt, erhaltet ihr ein zusätzliches Los. Es wird also eure Mail samt Nutzername unter den Teilnehmern vermerkt. Insgesamt könnt ihr 145 Einträge ergattern, sofern ihr heute loslegt.

Einen Haken gibt's: Den Trip in den Weltraum müsst ihr selbst buchen. In den Teilnahmebedingungen wird ausgeführt, dass man als Gewinner »lediglich« einen Scheck im Wert von 250.000 Dollar erhält:

"Für den Wettbewerb gibt es einen Hauptpreis im Wert von 250.000 USD (in Form eines Schecks). Dieser Betrag entspricht zum Beginn des Teilnahmezeitraums den geschätzten Kosten für einen Flug in den Weltraum. Falls diese Schätzung sich ändert, wird die Höhe des Hauptpreises nicht angepasst. Falls der Gewinner sich entscheidet, den erhaltenen Betrag für einen Flug in den Weltraum auszugeben, muss er diesen Flug über einen entsprechenden Anbieter selbst buchen. "

Anbieter wie Virgin Galactic schicken euch auch tatsächlich für 250.000 in den Weltraum, für knapp 90 Minuten. Um teilzunehmen, müsst ihr außerdem zum Start der Aktion (also dem 06. Juli) 18 Jahre alt sein.