Frustration statt Freude: Kuva Lich von Warframe nerven die Spieler

Zusammen mit dem Update »The Old Blood« erhielt Warframe ein Nemesis-System, das euch euren ganz persönlichen Bossgegner zufällig generiert. Die Spieler sehnten das neue Feature lange Zeit herbei. Jetzt ist es erschienen - und sorgt eher für Frust als Spielspaß.

Das Kuva-Lich-System: Seit Update 26 könnt ihr in Warframe speziellen Gegnern begegnen, die sich nach ihrem Ableben in einen besonders mächtigen Widersacher verwandeln. Der begegnet euch in anderen Missionen wieder und lässt sich nur schwer besiegen. Dessen Aussehen, Waffe und Fähigkeiten werden alle zufällig ausgewählt.

Spieler sind genervt

Was zunächst wie das Nemesis-System aus Mittelerde: Mordors Schatten und Mittelerde: Schatten des Krieges klingt, erweist sich in der Praxis nach Meinung vieler schnell als sehr frustrierend.

Auf Reddit erklären die Spieler von Warframe derzeit in zahlreichen Threads ausführlich, was sie an dem neuen System stört und wie man es verbessern kann.

Der Grind ist zu groß: Der am häufigsten genannte Kritikpunkt ist ein zu starker Grind. Um mit der Nemesis zu interagieren, müsst ihr zunächst einige Relikte - vergleichbar mit Lootboxen, allerdings ohne Echtgeldeinsatz - farmen, die es nur in zwei bestimmten Missionsarten gibt. Danach müsst ihr diese öffnen und darauf hoffen, dass ihr die korrekte Requiem-Mod aus ihnen erhaltet. Hier geht es weiter und ihr müsst in noch mehr ausgesonderten Missionen Anhänger des Lich erledigen. So erfahrt ihr, welche Mods ihr überhaupt braucht, um den Lich zu besiegen. All das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.

Fans hoffen auf Anpassungen

Neben Bugfixes hoffen Warframe-Spieler nun darauf, dass der Entwickler Digital Extremes einige grundlegende Änderungen an dem Lich-System vornimmt.

Lich sollten euch jagen: Ein Wunsch ist es, das komplette Lich-System nicht so sehr auszugrenzen. Viele Spieler hoffen, dass der Lich und seine Anhänger nebenbei spawnen können, wie bereits der Stalker oder die Syndikat-Squads. So könnte man nebenbei mit der Nemesis interagieren, ohne das Gefühl zu haben, pausenlos auf etwas hinzugrinden.

Die neue Spielmechanik ist demnach nicht grundlegend schlecht, in den Augen vieler Fans jedoch schlecht implementiert.

Digital Extremes ist bekannt dafür, Gameplayelemente nach Spielerfeedback anzupassen. Das geschah in der Vergangenheit zum Beispiel bereits in den Ebenen von Eidolon.

Hier beschwerten sich Spieler kurz nach Release über zu schlechte Belohnungen. Ein Problem, das mittlerweile gelöst wurde. Bisher gibt es jedoch noch keine offizielle Aussage dazu, wie das Team in Zukunft mit den Kuva Lich verfahren wird.

