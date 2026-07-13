Warhammer 40.000: Diese Woche machen wir den Imperator so richtig stolz! Alle Infos zu unserer Themenwoche

Wir veranstalten eine Woche lang eine große 40.000-Party. Space Marines sind auch dabei.

Wenn er könnte, würde selbst Imperator diese Woche wahrscheinlich freudig mit den Beinchen wippen auf seinem goldenen Thron. Denn: Die GameStar zelebriert Warhammer 40.000. Eine Woche lang – vom 13. bis zum 19. Juli 2026 – widmen wir dem düster-grausig-faszinierenden Universum der Space Marines, Eldar und Chaosgötter jeden Tag jede Menge Aufmerksamkeit. Denn Gesprächsstoff gibt's reichlich!

Seit Jahren nimmt die Qualität neuer Warhammer-40k-Spiele immer weiter zu. Selbst mittelgroße Produktionen wie Mechanicus 2 oder das kommende Chaos Gate: Deathwatch umkreisen sich Fans feuerrot im Kalender, Space Marine 2 lockt auch Jahre nach Release täglich fünfstellige Spielerzahlen alleine via Steam auf seine Server. Und am Horizont schimmern Strategie-Giganten wie Dawn of War 4 oder Total War: Warhammer 40.000. Es ist eine fantastische Zeit, um Fan von Warhammer 40k zu sein!

Aber auch jenseits der Videospiele tobt natürlich der Krieg gegen das Chaos: Das Tabletop läutet gerade mit Armageddon seine 11. Edition ein, in den Büchern erkunden wir nach über 60 Romanen nun endlich die Welt nach der Horus Heresy. Und dann tüftelt Henry Cavill ja noch an seiner großen TV-Serie zu 40k.

Für unsere Themenwoche sprengen wir deshalb alle Grenzen mit einer einzigen simplen Mission: euch coole Inhalte zu Warhammer 40.000 zu liefern, damit die Wartezeit auf die ganzen großen Projekte ein bisschen schneller vorbeizieht.

10:24 Total War: Warhammer 40K sprengt alles!

Autoplay

Worauf ihr euch freuen könnt

In den Schmieden des Mars haben wir reichlich vorbereitet: Vom 13. bis 19. Juli erwarten euch jeden Tag mindestens drei neue Inhalte aus der Welt von Warhammer 40.000. Einige davon können wir euch schon spoilern:

Zwei Jahre nach Release schauen wir uns in einem großen Nachtest zu Warhammer 40k: Space Marine 2 an, wieso die Leute einfach nicht aufhören, sich gegen Tyraniden und Chaos in die Schlacht zu werfen.

Unser Strategie-Experte Fabiano hat das neue Gameplay zu Total War: Warhammer 40.000 Frame für Frame unter die Lupe genommen und werkelt gerade an einer umfangreichen Analyse.

Frame für Frame unter die Lupe genommen und werkelt gerade an einer umfangreichen Analyse. Unsere Loyalisten Phil, Dimi und Denninger graben seit Wochen tief in der Lore von 40.000 und haben packende Hintergrundgeschichten mitgebracht – über hinfressende Alienmaden, die sich unter uns verstecken, über die verschollenen Space-Marine-Legionen, die Vorläufer der modernen Space Marines und, und, und.

und haben packende Hintergrundgeschichten mitgebracht – über hinfressende Alienmaden, die sich unter uns verstecken, über die verschollenen Space-Marine-Legionen, die Vorläufer der modernen Space Marines und, und, und. Diese Woche nehmen wir außerdem noch mit dem größten Warhammer-Experten unserer Schwester-Seite MeinMMO einen Podcast zu den faszinierendsten Geschichten von 40k auf.

Doch das sind bloß kleine Appetitanreger, denn wir haben fast 30 Inhalte auf Halde, die wir mit euch teilen wollen. Also klickt gerne täglich rein, auf der Startseite findet ihr ein schickes Schaufenster mit allen neuen Inhalten unterhalb der Highlight-Box. Und vor allem: Lasst uns in den Kommentaren diskutieren, kritisieren, hoffen, befürchten, in Nostalgie und Vorfreude gleichermaßen baden. In der düsteren Zukunft der Menschheit mag es nur Krieg geben; aber hier auf der GameStar wollen wir vor allem eine coole Party veranstalten. Für den Imperator.