Warhammer 40K kommt 2023 in ein Spiel, das kein Fan auch nur hätte erahnen können

Würdet ihr die Outfits der Rogue Traders gern mal so richtig sauber waschen? Dann könnte ein neuer DLC für den PowerWash Simulator genau euer Ding sein.

Woran denkt ihr zuerst, wenn wir »Warhammer 40.000« rufen? Logisch, an Hochdruckreiniger, Schwämme und Klarspüler. Woran auch sonst, etwa Raumschiffe und planetengroße Schlachtfelder?!

Keine Sorge, wir saßen in der Mittagspause nicht zu lange draußen in der prallen Münchner Sommersonne. Wir reden tatsächlich von einem waschechten (haha) 40K-DLC für den PowerWash Simulator, der im Winter 2023 erscheint.

0:23 Warhammer 40K trifft den PowerWash Simulator: Trailer zum neuen DLC

Bitte was?

Der PowerWash Simulator bietet genau das, was der Name verspricht: Darin rücken wir mit unserem Hochdruckreiniger und anderem Putzzeug aus, um Gebäude, Straßen und Fahrzeuge so richtig sauber zu schrubben. In unserem Test hat sich das als erstaunlich spaßige Beschäftigung erwiesen – aber richtig lustig wird’s erst noch.

Denn kaum ein anderes Spiel hat so absurde DLCs wie eben der PowerWash Simulator. Erst kürzlich erschien eine Spongebob-Erweiterung, denn natürlich muss auch auf dem Meeresgrund mal der Boden feucht durchgewischt werden! Außerdem gibt’s zwei kostenlose Crossover mit Final Fantasy und Tom Raider, in denen man typische Umgebungen aus dem jeweiligen Spiel reinigt.

Aber Warhammer 40K ist dann doch nochmal eine neue Hausnummer der Absurdität. Bisher ist noch nicht bekannt, was genau man darin anstellt – vielleicht Tyraniden-Nester abstauben oder orkische Warbikes nach der Schlacht abspülen? Raumschiff-Windschutzscheiben polieren? Naja, blutig wird es sicher nicht, der DLC ist ab drei Jahren freigegeben.

Ein genaues Release-Datum gibt’s noch nicht, es soll irgendwann im Winter 2023 rauskommen. Auch der Preis ist bisher unbekannt, aber nachdem der SpongeBob-DLC 8 Euro kostet, wird sich die 40K-Erweiterung vermutlich auch in diesem Rahmen bewegen.

Was sagen die Experten unter euch dazu: Glaubt ihr, der Imperator ist stolz auf das ausgefallene Crossover? Oder fällt Hochdruckreinigung im Warhammer-40K-Universum unter Blasphemie?