Warhammer: The Old World belebt in wenigen Wochen ein tot geglaubtes Tabletop wieder

Games Workshop belebt die Alte Welt wieder und veröffentlicht mit The Old World ein neues Regelsystem für Fantasy-Liebhaber.

Warhammer ist eine verrückte Welt. In Total War: Warhammer 3 existieren beispielsweise drei unterschiedliche Fraktionen für untotes Gezücht: die Vampirfürsten, die Vampirküste und die Gruftkönige. Da sollte es niemanden mehr überraschen, wenn etwas in dieser Welt einfach nicht unter der Erde bleiben will!

Dass ein Regelsystem jedoch wieder von den Toten aufersteht, das hat man selbst bei Warhammer bislang so noch nicht gesehen. Zumindest bis jetzt, denn schon bald veröffentlicht Games Workshop mit The Old World ein neues Warhammer-Regelsystem, das von vielen Grundlagen der allerersten Warhammer-Version Gebrauch macht.

The Old World erscheint bald

Dass Games Workshop an einer Neuauflage des eigentlich seit 2015 eingestellten Warhammer Fantasy tüftelt, ist bereits seit 2019 bekannt. Bislang wurde diese neue Version allerdings nicht veröffentlicht und hatte auch keinen Release-Termin.

Letzteres wurde nun allerdings verkündet und gleichzeitig die Pforten zu den Vorbestellungen aufgestoßen. Wer also plant, bald wieder in die Alte Welt zurückzukehren, kann das in wenigen Wochen in Angriff nehmen:

Am 20. Januar 2024 erscheint The Old World

2:09 Warhammer: The Old World - Die Neuauflage des Tabeltop-Klassikers wird im Video vorgestellt

Das kostet The Old World

Wie für Tabletops und im besonderen Warhammer typisch, müsst ihr für das neues Regelsystem einiges an Geld in die Hand nehmen. Zumindest, wenn ihr neben den Regeln auch direkt eine komplette Armee zum Losspielen euer Eignen nennen wollt.

Grundbox Bretonia: Enthält eine komplette Armee mit neuen Figuren, das komplette Grundregelwerk sowie Spielmaterial in der Form von Würfeln oder Messstäben. Kostet 206 Euro.

Enthält eine komplette Armee mit neuen Figuren, das komplette Grundregelwerk sowie Spielmaterial in der Form von Würfeln oder Messstäben. Kostet 206 Euro. Grundbox Gruftkönige: Enthält eine komplette Armee mit neuen Figuren, das komplette Grundregelwerk sowie Spielmaterial in der Form von Würfeln oder Messstäben. Kostet 230 Euro.

Enthält eine komplette Armee mit neuen Figuren, das komplette Grundregelwerk sowie Spielmaterial in der Form von Würfeln oder Messstäben. Kostet 230 Euro. Grundregelwerk: Das Regelbuch für The Old World fasst auf 352 Seiten alles zusammen. Kostet 55 Euro.

Das Regelbuch für The Old World fasst auf 352 Seiten alles zusammen. Kostet 55 Euro. Strahlende Heere: Enthält die Armeelisten und Regeln für sämtliche spielbare Fraktionen des Guten. Kostet 40 Euro.

Enthält die Armeelisten und Regeln für sämtliche spielbare Fraktionen des Guten. Kostet 40 Euro. Kriegerische Horden: Enthält die Armeelisten und Regeln für sämtliche spielbare Fraktionen des Bösen. Kostet 40 Euro.

Enthält die Armeelisten und Regeln für sämtliche spielbare Fraktionen des Bösen. Kostet 40 Euro. Einheiten-Minis: Für die zahlreichen neuen Spielfiguren müsst ihr Preise zwischen 30 und 66 Euro zahlen.

Was ist das genau?

Warhammer hat eine lange Geschichte und zählt zu den wohl größten und populärsten Tabletop-Spielen der Welt. Hier baut ihr aus Figuren riesige Armeen und tretet gegen eure Freunde an, was ihr dabei machen könnt und wie ihr euch bewegen dürft, legt ein komplexes Regelsystem fest.

Ursprünglich existierte Warhammer als Fantasy-Version, die 1983 veröffentlicht wurde. Allerdings stellte Games Workshop 2015 die Unterstützung dafür ein, ließ die ganze Welt in die Brüche gehen und veröffentlichte Age of Sigmar als deutlich entschlacktes Nachfolgeprodukt, das bei einigen langjährigen Fans allerdings nicht gut ankam. Mit The Old World werden die klassischen Regeln für Warhammer Fantasy in überarbeiteter Version neu aufgelegt.

Das System ist dabei anders als Age of Sigmar mit den Minis aus den ursprünglichen Warhammer-Fantasy-Editionen kompatibel - allerdings existieren noch nicht für alle damaligen Fraktionen Armeebücher.

Freut ihr euch auf The Old World oder habt ihr mit Warhammer bislang abseits des PCs oder der Konsolen wenig zu tun? Wartet ihr womöglich seit neun Jahren darauf, dass es mit Warhammer Fantasy weitergeht, oder seid ihr mit Age of Sigmar komplett zufrieden? Welche neuen Figuren und Armeebücher wünscht ihr euch noch? Schreibt es in die Kommentare!