»Es macht Spaß, alles einzubeziehen« - Warum wirklich alle Alien-Filme zum Kanon von Romulus zählen

Alien: Romulus kommt am 15. August in die deutschen Kinos. Bildquelle: Disney

Am 15. August startet Alien: Romulus in den deutschen Kinos und möchte das gute alte Alien-Feeling der älteren Filme zurück auf die Leinwand bringen. Chronologisch ordnet sich der neue Teil zwischen dem originalen Alien von 1979 und seiner direkten Fortsetzung Aliens ein.

Die Geschichte dreht sich allerdings nicht um die erste Xenomorph-Widersacherin Ellen Ripley, denn die befindet sich zu diesem Zeitpunkt in einem Kälteschlaf. In Romulus geht es um eine bisher unbekannte Gruppe junger Weltraumkolonisten, die jetzt ebenfalls Bekanntschaft mit den unfreundlichen Galaxie-Monstern machen.

2:47 Der letzte Trailer zu Alien: Romulus steckt voller Spoiler - schaut auf eigene Gefahr!

Autoplay

Das wirft natürlich die Frage auf: Wie passt dieser neue Eintrag in die Alien-Reihe? Sind für Romulus alle anderen Filme Kanon? Wir haben einfach den Regisseur gefragt.

Romulus-Regisseur beantwortet die Frage nach dem Kanon

In einem Interview haben wir Fede Alvarez, den Regisseur von Alien: Romulus, darauf angesprochen, ob er alle Alien-Geschichten, inklusive Bücher und Hörspiele, für Romulus als Kanon betrachtet. Er musste das Feld zunächst ein wenig eingrenzen:

Ich würde gerne so viel dazu zählen, wie ich kann. Ideal wäre es natürlich. Es gibt aber hier und da einige Widersprüche. Manchmal sind es Sachen, wie zum Beispiel das Hörbuch des ursprünglichen Alien-3-Drehbuchs, das nie produziert wurde. Es ist fast wie ein paralleles Universum. Man kann das nicht wirklich als Alien 3 betrachten, weil es den anderen Teilen einfach widerspricht. Es sind unterschiedliche Geschichten.

Bereits im März hatte der Regisseur versichert, dass in Romulus eine Verbindung zu jedem Alien-Film besteht, auch den umstrittenen von Ridley Scott. Das hat sich bis heute nicht geändert. Alvarez sieht alle Filme als Kanon an, wie er uns verrät:

[Man kann die Filme] definitiv als Kanon betrachten und vielleicht noch ein oder zwei Bücher einwerfen, die nicht wirklich vielem widersprechen. Zum Beispiel bei der Geschichte, die direkt zwischen Alien und Aliens passiert ist. Warum wurde dort abgewichen? Ashs Bewusstsein wurde in die Narcissus übertragen und mitgenommen. Ich habe es geliebt.

Das passierte mit Ash nach Alien (1979)

Ash (Ian Holm) führte bereits 1979 einiges im Schilde. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Dabei bezieht er sich auf eine Kurzgeschichte, die ebenfalls zwischen den ersten beiden Alien-Filmen spielt. »Alien: Out of the Shadows« (2014) erzählt die Geschichte von Ellen Ripley, die erneut mit einem Xenomorph-Ausbruch auf einem Bergbauschiff zu kämpfen hat.

Bei dem Versuch zu entkommen, stellt sich der Crew das KI-Bewusstsein von Ash in den Weg, der ja eigentlich in Alien (1979) ausgeschaltet wurde. Dieses hatte auf der Narcissus überlebt, dem Shuttle, das Ripley zur Mannschaft gebracht hat. Für Alvarez gehört auch diese Geschichte zum großen Ganzen.

Man kann all das definitiv dazu zählen und schätzen. Das ist viel besser, als es zu nihilistisch zu sehen. Ich weiß ja, dass alles erfunden ist. Ich bevorzuge es, das alles einzubeziehen und als Teil zu sehen. Es macht einfach so viel Spaß.

Fede Alvarez übernimmt die Regie des mittlerweile siebten Films der Alien-Reihe, während Originalmacher Ridley Scott als Produzent auftritt. Oben findet ihr weitere Artikel zum neuen Eintrag in die Reihe. Vali hat sich für euch schon einmal 15 Minuten des Films angesehen.

Freut ihr euch auf Alien: Romulus? Wie wichtig ist für euch der Kanon der Reihe? Schreibt es uns in die Kommentare!