Battlefield 2042 wird definitiv weitergehen: Season 6 jetzt bestätigt

Nach dem gescheiterten Launch hätten wahrscheinlich nur wenige Fans vermutet, dass es Battlefield 2042 überhaupt über das erste Content-Jahr hinweg schafft. Aber hier sind wir nun: Season 5 startet am 7. Juni 2023 - und bisher hieß es nur: Auch danach geht es noch irgendwie weiter. Unklar war, was das konkret bedeutet. Würde Battlefield in den Sparmodus versetzt, um DICE den Raum für den nächsten Serienteil zu verschaffen?

Nun gibt's Klarheit: Battlefield 2042 bekommt tatsächlich eine richtige, sechste Season. Wohlgemerkt: im neuen Format. Seit Season 5 verzichten die Devs beispielsweise auf neue Specialists - stattdessen sollen neue Waffen, Maps und Fahrzeuge im Vordergrund stehen. Außerdem natürlich der Ausbau des neuen Klassensystems durch viele Komfortfeatures, die Fans seit Launch vermissen. Hier das offizielle Posting von DICE:

Sofern sich DICE an den bisherigen Rhythmus hält (und aktuell spricht nichts dagegen) dürfte Season 6 pünktlich Ende September, Anfang Oktober 2023 starten. Konkrete Inhalte sind zwar noch nicht bekannt, allerdings lässt sich schon spekulieren, dass das Team neue Wege beschreiten muss: Mit Hourglass wird in Season 5 die letzte ursprüngliche BF2042-Map saniert - in Season 6 müsste es also entweder zwei komplett neue Karten geben oder DICE reduziert das eigene Pensum. Gut, oder sie fangen einfach wieder von vorne an und sanieren die sanierten Karten.

Jetzt steht allerdings erstmal Season 5 an. Mit einer neuen großen Karte, neuen Anti-Air-Geschützen, dem G36, der Desert Eagle und zig Balance-Änderungen bekommen Fans hier ein sehr interessantes Paket. Gerade die Fahrzeuge werden sehr grundlegend überarbeitet, außerdem erhalten zu mächtige Specialists wichtige Nerfs. Battlefield 2042 bleibt also erstmal auf einem guten Weg. Dass DICE mittlerweile aber schon an den nächsten Projekten sitzen dürfte, ist ein offenes Geheimnis.