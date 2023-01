Die Nuke in CoD Warzone 2 ist der Messwert für Spieler. Wer es schafft, eine Bombe zu zünden und damit auf einen Schlag das Spiel zu gewinnen, gehört ganz klar zu den Besten im Battle Royale! Immerhin braucht es fünf Siege in Folge (!) und mehr, um überhaupt die Chance dafür zu bekommen. Die Sache ist so aufwändig, dass wir einen eigenen Nuke-Guide für CoD Warzone 2 geschrieben haben.

Was jetzt einem relativ kleinen YouTuber gelangt, grenzt da schon an Wahnsinn. ConnerDose (7.500 Abonnenten) erreichte die Atombombe in Call of Duty Warzone 2 als erster Spieler, ohne einen Schuss abzufeuern. Richtig gelesen: Er schaffte fünf Siege nacheinander mit Nahkampf- und Wurfwaffen und sammelte die benötigten Chemikalien, woraufhin er auch noch die Nuke einbestellte und sie erfolgreich verteidigte. Schnauf.

Wie das Kunststück gelang

Heutzutage stellen hingebungsvolle Spielerinnen und Spieler allerlei beneidenswerte Rekorde in ihren Lieblingsspielen auf. Durchläufe mit Granatäpfeln als Controller, Sekiro nur nach Gehör durchspielen ... und tausend weitere Spielarten aus der Trickkiste kurioser Ideen.

Übrigens fanden wir im Test zu CoD Warzone 2 viel Potenzial, stolperten aber über unzählige Probleme und unausgereifte Ideen, wie ihr im Video erfahrt:

11:53 Call of Duty: Warzone 2.0 - Test-Video zur riesigen Battle-Royale-Baustelle

Aber zurück zur Sache: Wie erreichte ConnerDose sein unmöglich scheinendes Ziel?

Er gelangte vorwiegend über Missionen in Warzone 2 an sein persönliches Loadout, das aus Schutzschild, Messer und Wurfmessern bestand. Mit dem Schild schützte er sich vor gegnerischem Beschuss, stürmte mit dem richtigen Timing auf die Gegenspieler zu, schaltete sie mit Nahkampfangriffen oder Finishern aus, oder erledigte sie mit den Wurfmessern aus relativer Distanz.

Ein Video mit den besten Szenen seht ihr auf dem Kanal bei YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zudem nutzte er Fahrzeuge, um sich schnell über die Map zu bewegen. Am Ende siegte er mit Verbissenheit, Durchhaltevermögen und schierem Geschick, um sein Ziel zu erreichen: Der erste Spieler von Warzone 2 zu werden, der alleine eine Nuke zündet, ohne Schusswaffen zu nutzen. Glückwunsch!

Was ist eure persönliche Meisterleistung in einem Spiel? Habt ihr verrückte Anekdoten in petto und mögt sie mit uns und anderen Lesern teilen? Schreibt sie gerne in die Kommentare!