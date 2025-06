Wednesday-Star Jenna Ortega feierte ihr Kino-Debüt in einem umstrittenen Marvel-Film, doch sie erinnert sich nicht gerne daran

Jenna Ortega und Robert Downey Jr. begegnen sich in Iron Man 3 leider nicht. Dafür jetzt auf diesem Bild. Bildquelle: Marvel Studios/Disney/Netflix

Mit ihrer Hauptrolle in der Netflix-Serie Wednesday gelang Jenna Ortega im Jahre 2022 der große Durchbruch. Die Anfänge ihrer Schauspiel-Karriere gehen aber tatsächlich bis zu Marvel zurück.

Denn Ortega tauchte im dritten Teil der Iron-Man-Reihe auf, der bis heute vor allem aufgrund des sogenannten »Mandarin-Twist« als umstritten gilt.

Nur eine winzig kleine Szene

Wen spielt Jenna Ortega in Iron Man 3? Die damals 10-jährige Schauspielerin verkörpert die Tochter des Vizepräsidenten Rodriguez (Miguel Ferrer).

Der arbeitet mit dem Oberschurken Aldrich Killian (Guy Pearce) zusammen, weil er hofft mit dem Extremis-Programm seinen Nachwuchs zu heilen. Ortegas Figur sitzt nämlich im Rollstuhl und eines ihrer Beine endet unter dem Knie.

Die Darstellerin ist lediglich für ein paar Sekunden zu sehen. Hier könnt ihr euch ihren kurzen Auftritt einmal anschauen:

Falls ihr euch jetzt erst wieder erinnert: Ortegas Rolle sollte ursprünglich etwas größer ausfallen. So wurden all ihre Dialogzeilen aus dem Film gestrichen und nicht einmal in den Credits taucht sie namentlich auf. Sonst wäre ihre Performance auch sicherlich etwas denkwürdiger ausgefallen.

In einem Interview mit Entertainment Tonight schließt die Schauspielerin ein MCU-Comeback jetzt rigoros aus. Anscheinend hätte sich Ortega gewünscht, dass Marvel vor zwölf Jahren etwas umsichtiger mit ihr umgegangen wäre. Konkret sagt sie:

Sie haben sogar meinen Namen [aus dem Abspann - Anmerk. d. Redak.] entfernt. Das habe ich mir gemerkt und ich bin damit fertig.

Nicht einmal Paul Rudd kann sie im Gespräch vom Gegenteil überzeugen, der bereits seit sieben Jahren als Superheld Ant-Man vor der Kamera steht und Marvels Agenda nur allzu gut kennt.

Was steht bei Jenna Ortega als Nächstes an?

3:09 Wednesday: Netflix gewährt einen neuen Einblick in die heiß erwartete Staffel 2

Am 6. August 2025 startet die erste Hälfte der heißersehnten zweiten Staffel von Wednesday auf Netflix. Teil 2 folgt rund einen Monat später am 3. September 2025.

Zuvor sah man Ortega bereits im Mai 2025 an der Seite von Paul Rudd in der Horrorkomödie Death of a Unicorn und in dem Thriller Hurry Up Tomorrow. Dort bestand die Castingliste ebenfalls aus dem Sänger The Weeknd und Barry Keoghan (Saltburn).

2026 dreht sie gemeinsam mit Hollywood-Größen wie Natalie Portman (Black Swan, V wie Vendetta), Zach Galifianakis (Hangover, Birdman), Daniel Brühl (The Falcon and the Winter Soldier, Inglourious Basterds) und Catherine Zeta-Jones (Wednesday, Prodigal Son) den Dark-Comedy-Thriller The Gallerist.

Im Marvel-Universum steht auch bereits der nächste Blockbuster vor der Tür. Fantastic Four: First Steps landet am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Falls ihr sehen möchtet, gegen welchen Bösewicht sich die Superheldengruppe beweisen muss, findet ihr in der obigen Box einen passenden Artikel dazu. Oder ihr schaut euch an, welche absurden Helden es vermutlich niemals auf die große Leinwand schaffen.