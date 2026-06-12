Wer hat das Summer Game Fest gewonnen? Das sind die Steam-Spiele mit dem größten Follower-Wachstum

Es wird euch nicht überraschen, dass vor allem Resident Evil Veronica haufenweise Fans direkt begeistert hat.

Vor, während und nach dem Summer Game Fest am 5. Juni wurden haufenweise neue Spiele angekündigt und auch bereits enthüllte Titel mit neuen Trailern ins Rampenlicht einer der wichtigsten Gaming-Wochen des ganzen Jahres gerückt.

Wirklich verlieren kann da eigentlich niemand! Trotzdem ist es immer interessant zu sehen, welche Spiele mit ihren Trailern die meisten neuen Fans gewinnen konnten. Eine zuverlässige Methode, das zu tracken, gibt es freilich nicht. Doch immerhin verraten uns die Steam-Statistiken ein wenig, wo das Interesse gewachsen sein könnte.

Wir haben uns angeschaut, welche bei den Shows gezeigten Spiele in den letzten 7 Tagen die meisten neuen Follower auf Steam bekommen haben!

Das sind die Steam-Gewinner

Wie erwähnt fokussieren wir uns hier auf den Follower-Zuwachs bei Steam! Das betrifft natürlich nur Spiele, die bei Steam auch gelistet sind. Damit fehlen etwa viele große Titel der State of Play von Sony wie God of War Laufey und Wolverine. Das nur noch als Einordnung. Kommen wir zum Ranking:



1. Guild Wars 3 (+46.000)

1:44 Guild Wars 3 im Trailer: So sieht die Zukunft des Online-Rollenspiels aus

Autoplay

Guild Wars 3 wurde beim Summer Game Fest enthüllt. Der Nachfolger der beliebten MMO-Serie hat viele Leute überrascht und ist prompt auf Steam extrem beliebt geworden. Guild Wars 3 soll viele Stärken der Vorgänger beibehalten, aber auch neue Experimente wagen. So werden die Kämpfe actionreicher und die Bewegung durch die Welt rasanter.

2. Resident Evil Veronica (+38.000)

3:58 Resident Evil: Veronica - Der Horror-Klassiker kehrt 2027 tatsächlich zurück

Natürlich sorgt ein neues Resident Evil sofort für gewaltige Aufmerksamkeit. Es war eines der größten Highlights des Summer Game Fests. Es wird wieder ein Remake eines älteren Teils, dieses Mal geht es dabei um ein Spin-Off, das im Original noch Code Veronica genannt wurde. In der Rolle von Claire Redfield suchen wir nach unserem Bruder, werden aber entführt und landen auf einer unheimlichen Insel.

3. 1666: Amsterdam (+21.000)

1:43 1666 Amsterdam: Trailer zeigt das "verlorene" Assassin's Creed, das ihr jetzt kostenlos auf Steam anspielen könnt

Der dritte Platz geht an 1666: Amsterdam, was direkt eine der größten Überraschungen ist. Das Spiel basiert immerhin, anders als die ersten beiden Plätze, auf keinem bekannten Vorgänger. Allerdings hat es eine lange Geschichte und wurde das erste Mal bereits 2011 entwickelt. Jetzt wurde das Projekt des Assassin's-Creed-Erfinders wiederbelebt. Es gibt auch eine Demo dazu auf Steam.

4. Stronghold 4 (+12.000)

1:28 Stronghold 4 angekündigt: Noch dieses Jahr geht das Burgenbau-und-Abriss-Epos in den Early Access

Den vierten Platz konnte sich Stronghold 4 sichern! Obwohl die Reihe seit Jahren strauchelt, haben Burgenbaufans die Hoffnung offensichtlich nicht aufgegeben. Der neue Teil orientiert sich stark am extrem erfolgreichen ersten Teil und wirkt fast schon wie ein Remake.

5. Lords of the Fallen 2 (+10.000)

1:53 Lords of the Fallen 2 kommt 2026 und sieht aus, als hätten Bloodborne und Diablo ein dämonisches Kind gezeugt

Dass Lords of the Fallen 2 kommen soll, wussten wir schon lange. Aber es war nicht bekannt, auf welchen Plattformen das Rollenspiel erscheint. Jetzt wurde während des Summer Game Fest bekannt, wo ihr das Spiel zocken könnt, sobald es denn dann mal erscheint. Einen Releasetermin gibt es nach wie vor nicht.

6. Alien Isolation 2 (+9.000)

1:39 In Alien Isolation 2 jagt euch das Alien über eine Planetenoberfläche

Auch Alien: Isolation 2 war schon zuvor angekündigt, sonderlich viel gab es davon aber noch nicht zu sehen. Jetzt hat Creative Assembly aber endlich etwas mehr gezeigt und damit direkt jede Menge Horrorfans überzeugt, die sich bald panisch vor dem Alien verstecken wollen.

7. Persona 4 Revival (+8.700)

0:47 Persona 4 Revival: Das nächste Rollenspiel aus dem Hause Atlus wird glattgebügelt

Obwohl beim Xbox Showcase mit Persona 6 der nächste Hauptteil der hochgelobten JRPG-Serie angekündigt wurde, konnte das Remake zu Persona 4 mehr Follower gewinnen. Das liegt aber auch daran, dass Persona 6 auf Steam noch keine Produktseite hat. Persona 4 Revival hingegen wurde mit einem Release-Datum bedacht: Am 18. Februar 2027 geht es los.

8. Crossfire (+8.500)

2:39 Crossfire: Neuer Singleplayer-Shooter von ehemaligen CoD-Entwicklern soll »das Genre neu erfinden«

In Südkorea ist Crossfire schon lange ein Phänomen, im Westen konnte es sich nie festbeißen. Ob das der nächste Versuch ändert? Das neue Spiel ist ein Third-Person-Shooter für Einzelspieler. Der grafisch eindrucksvolle, düstere Gameplay-Trailer konnte zumindest mehr Leute faszinieren, als es Crossfire bisher gelungen ist.

10. Gundam Rogue Orbit (+8.000)

2:01 Mech-Fans aufgepasst: Endlich kommt ein neues großes Gundam-Spiel

Es gibt da draußen viel mehr Fans von Kampfrobotern, als man oft denkt. Daher ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass auch das neue Gundam Rogue Orbit wieder jede Menge Vorfreude bei vielen Leuten geschürt hat. Der actionreiche Trailer zur Ankündigung konnte sich aber auch wirklich sehen lassen.

Was ist mit den Wunschlisten?

Übrigens werden die Wunschlisten-Einträge von Spielen bei Steam nicht öffentlich gemacht, daher müssen wir uns hier mit den Followern begnügen. Die geben zwar ebenfalls einen guten Eindruck davon, welche Spiele gerade beliebt sind, aber die gesamte Menge an Interessanten wird damit eben nicht abgedeckt.

Beispielsweise wissen wir, dass etwa Resident Evil Veronica mindestens 522.000 Wunschlisten-Einträge bei Steam zu verzeichnen hat! Damit ist Resident Evil in der Kategorie sogar erfolgreicher als Guild Wars 3, das bei den Followern aber vorne liegt.