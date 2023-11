94 Prozent positiv: Marvel-Serie (mit Zombies!) wird tatsächlich noch 2023 fortgesetzt

Neue Folgen zu Marvel's What If...? lassen schon eine ganze Weile auf sich warten. Iron Man ist schon ein bisschen vergammelt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Es ist offiziell: Staffel 2 von What If…? startet zu Weihnachten 2023 auf Disney Plus. Damit gibt es nach der zweiten Loki-Season und dem Kinofilm The Marvels noch mehr Nachschub für Fans des Marvel Cinematic Universe.

Neue Runde für das Multiversums-Spektakel

Kein konkreter Release-Termin: Wann genau die neuen Folgen von What If…? erscheinen, lässt sich Disney allerdings noch nicht entlocken. In der offiziellen Pressemitteilung (via ComingSoon) ist lediglich von this holiday season - also Weihnachten - die Rede.

Um was geht es genau? Bei What If…? handelt es sich um eine animierte Anthology-Serie, die unterschiedlichste Geschichten aus dem Marvel-Multiverse erzählt. So mussten sich in Staffel 1 zum Beispiel die Avengers mit einer Zombie-Apokalypse oder Ultron mit allen Infinity-Steinen herumschlagen.

Das teilweise ziemlich absurde Konzept von What If…?, das in den Comics übrigens schon seit Jahrzehnten existiert, scheint bei Kritikern und auch Fans einen Nerv getroffen zu haben. Bei Rotten Tomatoes kommt Staffel 1 zum Beispiel auf eine durchschnittliche Wertung von 94 Prozent, Zuschauer geben mit 92 Punkten nur ein bisschen weniger.

Was Fans von Staffel 2 erwarten dürfen

Diese Fragen bleiben noch offen: Zu Staffel 2 von What If…? gibt es im Moment noch keinen Trailer und keinen konkreten Release-Termin für Ende des Jahres. Ursprünglich sollte die Anthology-Serie ja eigentlich schon Anfang 2023 fortgesetzt werden, jetzt ist es aber erst zu Weihnachten soweit.

Aufritt alter und neuer MCU-Varianten: Bei den neuen Folgen wird abermals der sogenannte Watcher (Jeffrey Wright) die verschiedenen Multiversums-Abenteuer miteinander verknüpfen, während auch alte Bekannte aus der ersten Season zurückkehren - so zum Beispiel Captain Carter. Auf ein Wiedersehen mit Tony Stark a.k.a. Iron Man oder Thor-Schurkin/Schwester Hela gibt es ebenfalls und mit Kahhori tritt sogar ein völlig neuer Marvel-Charakter auf.

Für einen offiziellen Trailer, mehr Infos und einen konkreten Release-Termin zu Staffel 2 von What If…? müssen wir uns noch ein wenig in Geduld üben - doch Weihnachten lässt 2023 ohnehin nicht mehr lange auf sich warten.

Übrigens: Mehr dazu, was aktuell bei den Filmen und Serien des Marvel Cinematic Universe passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen.

Wie gut hat euch die erste Season von What If…? gefallen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2 und was für absurde Multiversums-Szenarien sollte die Serie eurer Meinung nach erkunden? Wie zufrieden seid ihr insgesamt mit den aktuellen Filmen und Serien des Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!