Loki-Fans sind sich einig: So grausam war Marvel bisher nie

Wenigstens jemand hat seinen Spaß ... Bildquelle: Disney/Marvel/Studios

Nur noch zwei Folgen! Staffel 2 von Loki steuert nach einem massiven Cliffhanger in der vierten Episode auf ihr Finale zu, doch eine ganz andere Szene geht Marvel-Fans nicht aus dem Kopf. Viele Zuschauer sind sich einig: So grausam war das MCU bisher noch nie!

Die bisher härteste Szene des gesamten MCU?

Doch worum geht es überhaupt? Dabei müssen wir natürlich auf auf die Handlung von Das Herz der TVA eingehen, seid also ab dieser Stelle vor massiven Spoiler zur neuesten Loki-Folge gewarnt!

Das ist passiert: In der vierten Episode der zweiten Loki-Season spitzt sich der Wettlauf gegen die Zeit weiter zu. Loki (Tom Hiddleston), Mobius (Owen Wilson), Sylvie (Sophia Di Martino) und Co. versuchen die TVA vor ihrem Untergang zu bewahren, müssen sich aber gleichzeitig mit Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) und Miss Minutes (Tara Strong) herumschlagen.

In General Dox (Kate Dickie) und ihrem Team, die sich im Gewahrsam von Hunter B-15 (Wunmi Mosako) befinden, glauben Renslayer und Minutes potenzielle Verbündete zu finden. Doch Dox schlägt Renslayers Angebot aus, sich auf ihre Seite zu stellen.

Kommen wir jetzt zu den grausamen Details: Renslayer reagiert auf die Ablehnung rabiat, indem sie Dox und ihr Team unverzüglich hinrichtet. Und zwar mit einer Maßnahme, die zuvor schon in der Loki-Serie angeteast wurde: Dox und ihr Team werden in einem immer weiter schrumpfenden Zeit-Würfel eingeschlossen und dabei langsam zerquetscht.

Zwar sehen wir von dem eigentlichen Prozess nichts - bis auf die vielsagenden Reaktionen von Renslayer, Miss Minutes und X-05 (Rafael Casal) -, dafür ist die Geräuschkulisse umso intensiver. Zumindest jemand hat Spaß dabei, wenn man sich den beunruhigend euphorischen Gesichtsausdruck einer gewissen KI-Uhr ansieht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Marvel-Fans sind ein kleines bisschen verstört

So reagieren Marvel-Fans: Viele Zuschauer sind sich einig, dass es sich bei besagter Szene um eine der grausamsten und brutalsten des gesamten Marvel Cinematic Universe handelt. Sie bezeichnen den Moment der neuesten Loki-Folge unter anderem als Albtraum-Material und verstörend - ein paar aussagekräftige Reaktionen haben wir wie folgt für euch zusammengefasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Staffel 2 von Loki umfasst insgesamt sechs Episoden und bisher sind bereits vier erschienen. Soll heißen: Marvel-Fans können sich noch auf zwei weitere Folgen freuen, die in den nächsten zwei Wochen erscheinen. Wie es über die zweite Loki-Season hinaus mit Marvel weitergeht und was gerade sonst noch zu dem Thema passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Wie gut hat euch die neueste Loki-Folge gefallen und wie zufrieden seid ihr insgesamt mit der zweiten Staffel der Marvel-Serie? Was haltet ihr von der verstörenden Hinrichtung in der vierten Episode - teilt ihr die Meinung der Zuschauer oder war das Marvel Cinematic Universe an ganz anderen Stellen schon viel härter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!