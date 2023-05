Neues Witcher-Spiel Project Sirius wieder auf Kurs, aber viele Entwickler zahlten einen hohen Preis

Das Witcher-Spiel Project Sirius hat ein neues Fundament, aber nun auch weniger Entwickler, die daran arbeiten.

Uns ist bereits bekannt, dass aktuell einige Witcher-Spiele in Entwicklung sind. Eines davon, bisher nur unter Project Sirius bekannt, hat jetzt einige Umstrukturierungen erlebt. Wie CD Projekt Red bekannt gibt, steht die neue Grundlage nun, jedoch mussten einige Entwickler das Team verlassen.

Beauftragt war das US-amerikanische Studio The Molasses Flood mit Project Sirius. Dort verlassen nun 21 Mitarbeiter das Team, in Polen gehen acht Entwickler, die ebenfalls an dem Spiel arbeiteten. CD Projekt Red äußert sich zu den Entlassungen folgendermaßen:

Da sich das Projekt verändert hat, hat sich auch die Zusammensetzung des Teams geändert, das daran arbeitet - hauptsächlich auf Seiten von The Molasses Flood.[…] Wir machen keine weiteren Angaben zu diesem Thema.

Der Chief Financial Officer von CD Projekt Red, Piotr Nielubowicz, äußerte sich bereits vor wenigen Wochen mit den Worten: Es ist besser, die Kosten frühzeitig zu senken und bei Bedarf sogar neu anzufangen, um weiterzumachen.

Wie wir bereits berichteten, wurde die bisherige Arbeit von Project Sirius weitläufig verworfen und die Entwickler mussten sich erneut ans Zeichenbrett setzen. Was sich aber nicht ändert: The Molasses Flood bleibt für das Projekt zuständig.

Was soll oder sollte Project Sirius werden?

Im Oktober 2022 wurde Project Sirius angekündigt, zusammen mit einigen anderen Witcher-Titeln. Das Spiel sollte teils Solo, teils im Multiplayer erlebbar sein – ob sich an diesem Konzept nun etwas verändert hat, ist noch unklar. Viel mehr Informationen gibt es noch nicht zu Project Sirius. Aber es wird das erste Witcher-Spiel, an dem CD Projekt Red nicht selbst arbeitet.

Das Studio The Molasses Flood hat zuvor an dem Spiel The Flame in the Flood gearbeitet, bevor es 2021 vom polnischen Entwickler übernommen wurde.

Hättet ihr auf ein Koop-Witcher-Spiel Lust oder interessieren euch nur die Hauptteile, die ebenfalls schon angekündigt wurden? Wie könnt ihr euch einen Multiplayer im Hexer-Universum vorstellen und seid ihr trotz der massiven Umstrukturierung noch guter Dinge, was Project Sirius angeht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!