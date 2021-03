Falls ihr gerade blinzeln musstet, weil ihr die Überschrift dieses Artikels schon mal irgendwo gelesen habt: Jau, und zwar bei uns. Vor fast genau einem Jahr erschien ein Artikel mit der Überschrift »Medieval Dynasty sieht aus wie Kingdom Come, punktet aber ganz woanders«. Denn in Medieval Dynasty farmt, sammelt und baut ihr euch in einem mittelalterlichen Dörfchen zum Erfolg. Es geht um ein beschauliches Miteinander, um das Eintauchen in eine fremde Welt oder eine fremde Zeit.

Und dreimal dürft ihr raten, worauf sich das frisch angekündigte Wild West Dynasty konzentriert. Richtig, den Dreißigjährigen Krieg. Okay, Spaß, natürlich auf den Wilden Westen, die Prärie Nordamerikas, die Besiedlung der Vereinigten Staaten. Das altbewährte Konzept bleibt in Wild West Dynasty jedoch gleich - nur erinnert es nun eben nicht mehr an Kingdom Come, sondern an Red Dead Redemption.

Worum geht's in Wild West Dynasty?

Analog zu eurer ärmlichen Bauernexistenz in Medieval Dynasty startet ihr auch in Wild West Dynasty als einsamer Cowboy in der weiten Prärie. Doch eine verlassene Ranch könnte das ändern: Ihr bringt die Farm wieder auf Vordermann, repariert, sammelt Ressourcen, jagt nach Nahrung - und gründet mit der Zeit eine eigene florierende Siedlung. Das langfristige Ziel steckt natürlich im Dynasty-Titel: Einen Partner finden, Nachwuchs zeugen, die Familie am Leben halten.

Wie bei Medieval Dynasty handelt es sich also um einen Mix aus Survival, Lebenssimulation, Aufbau- und irgendwo auch Rollenspiel. Um die Features mal zusammenzufassen:

Frei erkundbare Wild-West-Welt

Als Siedler errichtet ihr eine eigene Ranch samt Siedlung

Dynastie-Mechanik: Ihr zeugt Nachwuchs und gebt die Staffel weiter

Mischung aus Rollenspiel, Aufbau und Survival

Allerlei Mechaniken passend zum Szenario: Reiten, Goldschürfen, Rodeo und so weiter

Story-Modus mit vielen geplanten Missionen

Erste Konzeptgrafiken zu Wild West Dynasty findet ihr hier:

Wild West Dynasty - Konzeptbilder ansehen

Zeigt mal den Trailer

Auch einen ersten Trailer zu Wild West Dynasty gibt's mittlerweile. Und den enthalten wir euch natürlich nicht vor:

Wann erscheint das Spiel?

Wild West Dynasty erscheint irgendwann 2022, ist also noch ein Weilchen hin. Auf Steam könnt ihr das Spiel aber bereits finden. Jedes Dynasty-Spiel wird übrigens von unterschiedlichen Studios entwickelt - ihr müsst also nicht um die Weiterentwicklung von Medieval Dynasty fürchten, das sich derzeit noch im Early Access befindet. Apropos Medieval Dynasty. Hier haben die Entwickler bereits offen kommuniziert, wie der Plan für 2021 aussehen soll: