Eure Meinung ist gefragt! Was muss mit Windows 11 besser werden?

Am 24. Juni um 17 Uhr zeigt Microsoft der Öffentlichkeit in einem Online-Event, wie es mit Windows 10 weitergeht, oder genauer gesagt: mit Windows 11.

Was inzwischen aufgrund einer geleakten Vorabversion quasi feststeht, kam zunächst eher überraschend. Schließlich hat Microsoft mehrfach betont, dass Windows 10 die letzte Version des Betriebssystems sein würde.

Die großen Änderungen selbst haben sich dagegen schon länger angekündigt, zuletzt als Microsoft von einem der wichtigsten Windows-Updates der letzten zehn Jahre sprach. Wie genau die Änderungen bezeichnet werden, ist aber ohnehin nur zweitrangig.

Entscheidend ist dagegen, was Microsoft ändert - und da kommt ihr ins Spiel! Wir möchten gerne wissen, was euch an Windows 10 am meisten stört beziehungsweise welche Änderungen Windows 11 besonders dringend mit sich bringen muss.

Feedback in den Kommentaren und per Umfrage

Für genaueres Feedback könnt ihr gerne die Kommentarfunktion unter diesem Artikel nutzen, wir freuen uns über jede Meinungsäußerung! Gleichzeitig haben wir eine allgemein gehaltene Umfrage zu dem anstehenden Windows-Event erstellt:

» Hier geht es zu unserer Windows-11-Umfrage

Euer Feedback in den Kommentaren muss sich dabei nicht auf den Spielebereich beschränken, allgemeine Aspekte wie die Optik, die Menüstruktur oder der Windows Store können genau so Thema sein.

Einen ersten Ausblick auf das, was Windows 11 liefert, hat die geleakte Vorabversion schon ermöglicht. Mit Blick auf die Spieleleistung könnte sich die Situation sogar leicht bessern (siehe den Link oben). Alle Infos zu den offiziellen Details vom Event am Donnerstag erfahrt ihr dann hier auf GameStar.de.