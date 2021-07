Titanfall und Titanfall 2 leiden massiv unter ständigen Hacker-Angriffen, sind im Multiplayer teilweise unspielbar. Fans hoffen seit Monaten, dass Entwickler Respawn Entertainment und Publisher EA ihre Shooter aus dem Würgegriff befreien können, doch bisher gibt es leider wenig Erfolg zu vermelden. Ein Mitarbeiter von Respawn will den Spielern jetzt mit einem Video Mut machen - aber viele fühlen sich durch die darin getroffenen Aussagen nur noch frustrierter.

Jason Garza, der für die Kommunikation zwischen Respawn und den Spielern zuständig ist, sprach in seinem wöchentlichen Youtube-Stream auch über die aktuelle Lage von Titanfall. Das Video seht ihr hier, darunter fassen wir euch die wichtigsten Aussagen zusammen:

Ein Zuschauer schrieb, dass die Titanfall-Community wegen der Hacker nicht mehr weiter wisse und sich von den Entwicklern allein gelassen fühle. Dazu sagt Garza:

"Ihr werdet nicht allein gelassen. Es ist wie ein Whack-a-Mole-Spiel mit dieser Sache. Ich will nicht schon wieder sagen, dass das Team an dem Problem arbeitet, weil man das nicht unendlich oft wiederholen kann, ohne dass es an Wirkung verliert. Aber sie arbeiten definitiv daran. Es ist jetzt eine andere Art von Spiel mit diesen Leuten, die DDoS-Attacken durchführen und Leute blacklisten. Also können wir unsere nächsten Schritte nicht bekannt geben, wir können nicht sagen, was genau wir machen. Alles, was ich sagen kann: Wir sind weiter dran."