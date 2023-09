Plötzlich lebt Titanfall 2 wieder: Der vergessene Shooter-Gigant erhebt sich auf Steam

Zwei Faktoren sorgen gerade dafür, dass bei Titanfall 2 die Spielerzahlen in die Höhe katapultiert werden.

Es ist keine Seltenheit, dass Spiele einen zweiten Frühling erleben. Wir erinnern uns zum Beispiel an Titel wie Fall Guys oder Black Desert. Doch dass es ein sieben Jahre altes Spiel trifft, das besonders für die Kampagne gelobt wird, hätte wohl niemand gerechnet.

Der actionreiche Ego-Shooter mit Parkour-Elementen Titanfall 2 hat innerhalb einer Woche seine aktive Spielerschaft auf Steam verzehnfacht. Was dahinter steckt, erfahrt ihr hier.

Wieso explodieren die Spielerzahlen?

Während die Zahl der gleichzeitig spielenden Personen von Titanfall 2 auf Steam in den ersten September-Tagen noch zwischen 500 und 2.000 Leuten geschwankt hat, sieht das am 6. September 2023 ganz anders aus. Um 12:00 Uhr konnte das Spiel etwas mehr als 18.500 Spieler verzeichnen. Tendenz steigend. Das liegt vor allem an zwei Faktoren.

Steam Sale: Titanfall 2 ist im aktuellen Steam Sale um 90 Prozent reduziert und für gerade mal 3 Euro zu erhalten. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Shooter so massiv reduziert ist. Der plötzliche Spieler-Ansturm geschieht also nur in Kombination mit dem zweiten Faktor.

1:51 Titanfall 2 - Launch-Trailer »Werde Eins« mit viel Bang Bang

Update für beliebte Mod: Mit der Attack on Titanfall Mod spielen alle Spielerinnen und Spieler im Attrition-Modus mit Grapple beziehungsweise einem Greifhaken, der drei Aufladungen besitzt. Sie ist eine Anspielung auf den überaus erfolgreichen Anime Attack on Titan.

Die Mod, die vor allem 2017 von großer Beliebtheit war, hat nun im vergangenen Monat nach einigen Jahren der Funkstille mehrere Updates bekommen. In Verbindung mit der massiven Preissenkung führte das zum extremen Spieleranstieg.

Falls ihr nun auch Blut geleckt habt, kommt ihr hier zum Angebot auf Steam. In Anbetracht dessen, dass Titanfall 2 besonders für seine Kampagne gelobt wird, ist es interessant zu sehen, dass nun gerade der Mehrspieler-Modus für Aufsehen sorgt.

