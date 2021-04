Ein Modder hat das Arsenal des Hexers Geralt von Riva in The Witcher 3: Wild Hunt um eine ganz besondere Waffe erweitert: Nämlich die Axt Leviathan von Kratos aus God of War. Die zeigt der Erschaffer im Video auch direkt im Einsatz, indem er sie im Kampf mit einigen Banditen testet.

Hexer mit göttlicher Axt

Die Waffe findet ihr nicht auf Geralts Suche nach Ciri, durch die Mod könnt ihr sie stattdessen recht unkompliziert kaufen. Da sie zudem mit eurem Level beim Kauf skaliert, ist sie im Kampf auch langfristig nützlich. Allerdings solltet ihr das gute Stück nach einigen Level-Ups wieder austauschen. Dafür könnt ihr einfach zu einem der drei folgenden Händler gehen:

Hattori's Heim

Ofieri Händler

Großmeister Schmied in Toussaint

So installiert ihr die Mod

Die Installation gestaltet sich sehr simpel. Die Mod hat keinerlei Abhängigkeiten von anderen Modifikationen und ihr müsst sie einfach nur in das richtige Archiv entpacken. So geht's:

Ladet die Mod herunter

Entpackt das Archiv in euren DLC-Ordner von Witcher 3

Wütet Kriegsgott Kratos in Zukunft auf dem PC?

Kratos selbst könnte übrigens auch einen Auftritt auf dem PC erhalten. Zumindest der Director des Spiels will es seit 2019 liebend gerne portieren. Ob das jemals geschehen wird, steht allerdings in den Sternen. Immerhin schaffte es mit Horizon: Zero Dawn aber zumindest auch ein anderer lange Zeit Sony-exklusiver Titel auf den PC.

Als Umweg gibt es zudem immer noch PSNow. Das erlaubt euch das Streaming von Playstation-exklusiven Spielen auf den PC. Und zumindest die älteren Titel der Reihe rund um Kratos gibt es darüber dauerhaft. Sony hat jedoch schon seit langer Zeit Pläne, das Angebot immer weiter auszubauen.

Mods für Witcher 3

Es gibt weitaus mehr spannende Mods für Witcher 3 als »nur« neue Waffen. 2020 haben wir die interessantesten in einer großen Übersicht aufgelistet. Denn in dem Rollenspiel könnt mithilfe von Fan-Erweiterungen so manchen Aspekt ändern.

Das beginnt bei einfachen Grafik-Mods, bis hin zu welchen die das Gameplay oder gar das Kampf-System überarbeiten. So werden beispielsweise die Schwertkämpfe eine ganze Ecke realistischer und jeder einzelne Schlag kann einen in die virtuellen Jagdgründe schicken. Oder aber ihr geht den pazifistischen Weg und ersetzt alle Konfrontationen durch Gwent-Partien.

Witcher 3 selbst wurde bei uns erst jüngst wieder ein Thema. Denn in einer Liste zu den besten Spielen mit einer offenen Welt, darf der Hexer natürlich nicht fehlen.