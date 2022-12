The Witcher 3: Schwertkampf aus der NextGen-Version wirkt wie aus einem Film - wie kommt das?

Kurz vor der Veröffentlichung der NextGen-Version von The Witcher 3 zeigt CD Projekt Red einen kurzen Kampf des Hexers gegen eine Gruppe Banditen. Und der sieht ganz anders aus, als vielleicht viele es in Erinnerung haben. Was genau hinter dem Clip steckt, verrät einer der Entwickler dann aber auf Twitter.

Wenn ihr wissen wollt, welche technischen Neuerungen sich noch im großen Update für Witcher verbergen, das am 14. Dezember kostenlos verfügbar ist, dann werft einen Blick in unser FAQ:

123 18 The Witcher 3 Next Gen The Witcher 3: Alle Fragen zum Next Gen Update beantwortet

Eigentlich nur ein Experiment

Den kurzen Clip könnt ihr euch direkt hier ansehen. Geralt legt sich mit ein paar unglücklichen Banditen an, die kein großes Problem für den erfahrenen Hexer sind:

Doch warum sieht der Kampf im Video so schick aus? Das liegt wohl nicht nur an den Grafik-Updates des NextGen-Updates, sondern vor allem an einer neuen Kamera-Einstellung, an der die Entwickler gearbeitet haben. Wie Phillipp Weber von CD Projekt Red erklärt, war diese zunächst nur ein Experiment, doch ein Quest-Designer steckte so viel Mühe in das Feature, dass es nun Teil der NextGen-Version ist. Inspiriert wurde es übrigens vom ersten Witcher-Spiel.

Im Unterschied zum Original seid ihr mit der neuen Kamera deutlich näher am Geschehen, was die Kämpfe intensiver wirken lässt, aber es euren Gegnern auch leichter macht, euch von hinten überraschend anzugreifen. Wie die meisten Features der NextGen-Version könnt ihr die neue Kamera aktivieren, oder die Einstellungen des Originals verwenden. Es ist auch möglich, sie nur in bestimmten Situationen zu nutzen, wie in Kämpfen, beim Reiten oder der Erkundung zu Fuß.

Wie sich die neue Version von Witcher 3 optisch vom Original unterscheidet, könnt ihr euch in unserem Vergleichsvideo ansehen:

13:35 The Witcher 3 Next-Gen-Update analysiert - So stark ändert sich die Grafik

Nicht der einzige Perspektivwechsel

Ein neuer Blickwinkel kann bereits viel verändern, wie das Beispiel der alternativen Kamera für Witcher 3 zeigt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass man die nördlichen Königreiche aus einer ganz anderen Perspektive erkunden kann. Denn Modder gingen bereits weiter und ließen euch in First-Person durch die Welt des Hexers laufen:

7:41 The Witcher 3 - So immersiv ist das Rollenspiel-Highlight in der Ego-Perspektive

Wir haben die Mod damals ausprobiert und zeigen im obigen Video, wie immersiv das Rollenspiel damit sein kann. Mit der schickeren Grafik des NextGen-Updates würde das sicher auch viel hermachen. Nur bei den Kämpfen wird einem schnell mal schlecht. Apropos Grafik: Auch das erste Witcher soll bald in neuem Glanz erstrahlen, allerdings als vollständiges Remake. Was sich die Redaktion davon alles erhofft, erfahrt ihr hier.

Was haltet ihr von der alternativen Kamera im NextGen-Update? Gefällt euch, wie die Kämpfe damit aussehen, oder bewahrt ihr lieber die Übersicht und würdet daher das Original bevorzugen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!