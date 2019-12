Seit dem 20. Dezember könnt ihr euch The Witcher bei Netflix ansehen. Im Gegensatz zu den Videospielen - die nach den Ereignissen der Witcher-Bücher angesiedelt sind - erzählt die Serie die Geschichte der Romanvorlage von Andrzej Sapkowski nach. In einem Interview mit der Webseite People hat der polnische Autor nun verraten, was er von der Umsetzung hält.

Es gibt nur einen Geralt: Sapkowski erklärt, dass er mit Henry Cavill's Darstellung von Hexer Geralt sehr zufrieden ist und vergleicht ihn mit Viggo Mortensen, also dem Darsteller von Aragorn aus der Herr-der-Ringe-Trilogie:

"Ich war mehr als glücklich mit Henry Cavill's Auftritt als Witcher. Er ist ein echter Profi. Genau wie Viggo Mortensen Aragorn aus dem Herrn der Ringe ein Gesicht verliehen hat, so verleit Henry auch Geralt eines - und so soll es auch für immer bleiben."

Er sprach zudem über seinen geringen Einfluss auf die Netflix-Serie. Sapkowski habe die Macher kaum beeinflusst, da künstlerische Freiheit für ihn selbst sehr wichtig sei. Deswegen will er die Geschicke andere Künstler nicht durch seine eigene Meinung beeinflussen.

So beliebt ist die Serie

Die Kritiken zum Netflix-Witcher sind durchwachsen und zeigen eine Uneinigkeit zwischen Fans und Kritikern. Erstere finden die Serie gut, letztere weniger. Auf IMDb erreicht die Umsetzung so mit 4.500 abgegebenen Wertungen eine Punktzahl von 9,5/10. Bei Rotten Tomatoes sind 89% der Nutzer-Kritiken positiv. Unsere Review findet ihr an dieser Stelle noch einmal als Video:

Gerade bei PC-Spielern erfreut sich zudem Geralt-Darsteller Henry Cavill großer Beliebtheit. Das lässt sich vor allem auf ein Interview zurückführen, in dem der Schauspieler auf die Frage »Playstation oder Xbox?« mit »PC« antwortete und erklärt, wie er in Zukunft seinen eigenen Gaming-PC zusammenbauen will. In einem weiteren Interview gab er zudem Total War: Warhammer 2 als sein Lieblingsspiel an.

