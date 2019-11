The Witcher: Netflix bestätigt schon jetzt 2. Staffel für 2021

Die Witcher-Netflix-Serie zu den Abenteuern von Geralt von Riva wird eine zweite Staffel erhalten. Obwohl die erste noch nicht mal angefangen hat, bestätigt der Streaming-Sender schon jetzt via Twitter, dass Henry Cavill als Hexer zurückkehren wird.

Die zweite Staffel von The Witcher soll dann 2021 anlaufen. Die erste Staffel startet nun erstmal am 20. Dezember 2019 auf Netflix.

Bekannt gegeben hat diese Info der offizielle Twitter-Kanal von NXonNetflix, der sich um alle Gaming-, Fantasy-, Anime- und Science-Fiction-Serien der Streaming-Plattform kümmert. Auch die Showrunnerin der ersten Staffel von The Witcher, Lauren S. Hissrich, hat die zweite Season mit einem Tweet bestätigt und kündigt an, dass sowohl Geralt als auch Yennefer und Ciri zurückkehren werden.

I’m so thrilled to announce: Geralt, Yennefer, and Ciri will be back for more adventures... in Season Two.



I could not be more proud of what the amazing cast and crew of The Witcher have accomplished, and can’t wait for the world to dig in and enjoy these stories with us. ????? pic.twitter.com/evWoHvUl1e