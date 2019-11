Netflix bietet den Fans der Videospiele ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Die Serie The Witcher bringt Hexer Geralt von Riva aus den Romanen auf den heimischen Bildschirm. Zwar basiert die Produktion in erster Linie auf der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski, dennoch dürfen sich Fans auf einige bekannte Charaktere aus den gleichnamigen Videospielen von CD Projekt Red freuen. Auch die legendäre Badewannen-Szene aus Witcher 3 darf dabei nicht fehlen.

Neue Bilder mit Ciri, Geralt und einem Sumpfmonster

Netflix hat nun einen Schwung weiterer Bilder zur Serie veröffentlicht, die einen genauen Blick auf Henry Cavill als Geralt und seinem treuen Pferd Plötze wirft. Auch gibt es neue Bilder von Yennefer (Anya Chalotra) und Geralts Ziehtochter Ciri (Freya Allan). Im Gegensatz zu den Spielen ist Ciri in der Serie noch recht jung und macht laut den Machern erst noch die Bekanntschaft mit dem Hexer.

New stills for The Witcher! pic.twitter.com/Epew0tv3ym — The Witcher - Netflix (@witchernetflxtv) November 12, 2019

New official stills of Yennefer! pic.twitter.com/WA7Whe82N1 — The Witcher - Netflix (@witchernetflxtv) November 12, 2019

Character posters for Anya Chalotra as Yennefer and Freya Allan as Ciri ? pic.twitter.com/78njgMAgmd — The Witcher - Netflix (@witchernetflxtv) November 7, 2019

The Witcher Serie im Dezember auf Netflix

Die Hexer-Saga The Witcher geht am 20. Dezember 2019 auf dem Streaming-Dienst Netflix an den Start. Die erste Staffel umfasst 8 Folgen, eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit.

Zur Besetzung gehören neben Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva außerdem noch Freya Allen als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer und Anna Shaffer als Triss Merigold dazu. Außerdem sind noch Jodhi May als Königin Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Ritter Eist, Adam Levy als Druide Mousesack und Lars Mikkelsen als Stregobor dabei. Weitere Bilder findet ihr in der nachfolgenden Galerie zur Serie.

The Witcher - Bilder zur Netflix-Serie ansehen

