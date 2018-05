Der Schleier der Geheimniskrämerei über der Serien-Umsetzung von The Witcher lüftet sich langsam: Schon in den nächsten drei Monaten will uns Regisseur Tomasz Baginski Geralt vorstellen! Das verriet er auf einem Panel der Multigenre Fan Convention Pyrkon, einer jährlichen polnischen Messe rund um Fantasy und SciFi.

Baginski fungiert als Produzent für die Serie und soll in mindestens einer Folge persönlich Regie führen. Und er ist mit Geralt und seiner Welt engstens vertraut: Die fantastischen Render-Intros aller drei Witcher-Spiele gehen auf sein Konto. Parallel zur Netflix-Serie dreht er außerdem an seinen eigenen SciFi-Streifen Twardowsky 3.14. Die Arbeiten sollen einander aber nicht in die Quere kommen.

Zumindest einen können wir als Geralt übrigens ausschließen: Der Sänger Ed Sheeran hatte vielleicht einen Gastauftritt in Game of Thrones, aber Witcher-Erfinder Andrezj Sapkowski will höchstpersönlich dafür sorgen, dass er sich vom Hexer fernhält. Oder zumindest nicht singt.

