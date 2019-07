Stranger Things stellt mit Staffel 3 einen neuen Rekord auf: Stolze 40,7 Millionen Netflix-Kunden haben die neue Staffel der beliebten Mysteryserie in den ersten vier Tagen nach dem Start am 04. Juli 2019 abgerufen. Die komplette Season mit allen acht Folgen haben rund 18,2 Mio. Zuschauer im gleichen Zeitraum gesehen. Damit dürfte die neue Staffel die erfolgreichste der gesamten Serie sein.

Stranger Things zählt zu den derzeit beliebtesten Serien des Streaming-Dienstes, neben The Umbrella Academy mit allein 45 Mio. Zugriffe im ersten Monat, gefolgt von Sex Education und You mit jeweils 40 Mio. Abrufe im ersten Monat berichtet The Hollywood Reporter.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) July 8, 2019

Stranger Things 3 in der Kritik

Die Mysteryserie Stranger Things von den Duffer-Brüdern gehört von Beginn an zu den erfolgreichen und populären Angeboten des Streaming-Dienstes. Die neuen Folgen kamen schon im Vorfeld bei den meisten Kritikern sehr gut an.

Auf dem Wertungsportal Metacritic verzeichnet Staffel 3 derzeit 72 Prozent positiver Kritiken. Inzwischen sind auch die ersten User-Kritiken eingetroffen, die mit 7.2 von 10 ein ähnliches Bild abgeben. Zwar gibt es ein paar wenige Ausreißer nach unten, doch der überwiegende Teil bewertet die neuen Folgen im grünen Bereich.

Ähnlich sieht es auf Rotten Tomatoes aus: Während die Presse der 3. Staffel einen Wert von 90 Prozent positiver Kritiken bescheinigte, liegt die User-Wertungen mit 87 Prozent für die neuen Folgen nur minimal darunter. Der Durchschnittswert beträgt sehr gute 4.4 von 5 Punkten.

Die ersten Zuschauer-Reaktionen zeigen sich vor allem über das Finale der 3. Staffel betroffen und hoffen, nicht noch einmal 2 Jahre warten zu müssen, bis es mit Staffel 4 weitergeht.

Stranger Things: Staffel 4 ist bestätigt - Was Fans davon erwarten können

Me before watching vs me after watching the finale of #StrangerThings pic.twitter.com/Fy7utdCCiA — Depression (@saad_wasifuddin) July 4, 2019

AND NOW I'M SUPPOSED TO HAVE TO WAIT TWO MORE YEARS (PROBABLY) FOR A FOURTH SEASON?

godgivemepatience #StrangerThings pic.twitter.com/yJ1pibSbdH — antonia ? (@belpeaks) July 4, 2019

Es ist schon fast ein bisschen frech, wie gut das Staffelfinale von #StrangerThings ist. — Norwin (@TheCulturalDude) July 9, 2019