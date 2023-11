Neuer Dark-Fantasy-Shooter Witchfire wird im ersten Update ein klein wenig mehr Rollenspiel

Das kommende Update fügt dem Rogue-Lite Shooter wichtige Personalisierungsoptionen hinzu.

Zum Early-Access-Start im September 2023 konnte sich der Dark-Fantasy-Shooter Witchfire trotz des geringen Umfangs über positives Feedback freuen. Seitdem sind jedoch keine nennenswerten Inhalte zum Spiel dazu gekommen. Das soll sich jetzt dank eines kostenlosen Updates ändern.

Die Wegweiser zeigen in Richtung Rollenspiel

Der Game-Director Adrien Chmielraz hat über die Internetsete von The Astronauts angekündigt, das noch im November 2023 ein großen Inhaltsupdate für Witchfire erscheinen soll. Zudem hat er erste Ideen verlauten lassen, wie die Entwicklung nach dessen Veröffentlichung weitergehen soll.

Neue Gegner: Es wird ein neuer Gegnertyp eingeführt. Dieser taucht im Dorf auf und trägt den Codenamen druid . Es handelt sich um Wesen, die je zur Hälfte Mensch und Baum sind und massiven Schaden austeilen. Dafür bewegen sie sich nur sehr langsam fort.

Der neue Gegnertyp ist auf den ersten Blick keine Bedrohung. Doch wehe ihr vernachlässigt den Mindestabstand.

Klassen: Eigentlich ist Witchfire ein Roguelite-Shooter, doch die angekündigten Neuerungen durch das kommende Update sollten besonders Rollenspiel-Fans freuen. Chmielarz gab nämlich bekannt, dass Starklassen eingeführt werden.

Diese unterscheiden sich vor allem durch unterschiedliche Verteilung von Werten. Zum Beispiel kann euer Charakter mehr Ausdauer auf Kosten der Gesundheit erhalten. Außerdem wird es dadurch mehr als eine Start-Waffe zur Auswahl geben und weitere noch nie zuvor gesehene Optionen.

Unser Testvideo zum Early-Access von Witchfire seht ihr hier:

15:20 Witchfire - Test-Video zum neuen Ego-Shooter mit Diablo-Stimmung

Weitere geplante Neuerungen

Calamities: Das gesamte System, wie Calamities beziehungsweise Unglücke funktionieren, soll überarbeitet werden. Chmielarz sagt, dass es keine Revolution wird. Jedoch werdet ihr mehr Einfluss darauf haben, wann und warum sie auftreten. Diese Änderung ist jedoch nicht im kommenden Update enthalten.

Aktuell planen die Entwickler zudem, das Tutorial-Gebiet zu überarbeiten. Jedoch möchten sie erst abwarten, wie das kommende Update ankommt, bevor die Pläne konkreter werden. Für Informationen zu anderen Spielen empfehlen wir euch diese interessante Beiträge:

Was haltet ihr von den angekündigten Neuerungen durch das Update? Habt ihr Witchfire selbst schon gespielt? Falls ja, wie fandet ihr es? Oder wartet ihr noch, bis der Roguelite-Shooter den Early-Access verlassen hat? Welche Änderungen und Inhalte wünscht ihr euch noch, bevor das Spiel vollständig veröffentlicht wird? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!