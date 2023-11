»Diskriminierung!« - Spieleentwickler rechnet mit einer gängigen Praxis in Shootern hart ab

Skillbased Matchmaking ist aus Sicht der CoD-Community derzeit eher Ärgernis als ein cleveres Feature.

Das Problem aus Sicht vieler Spieler von Call of Duty Modern Warfare 3 heißt SBMM, also Skillbased Matchmaking. Nachdem die Entwickler die häufig geäußerte Kritik während einer Fragerunde schlicht ignoriert haben, meldet sich nun eine Instanz für diese Thematik zu Wort, Max Hoberman.

Er ist der Designer der Matchmaking-Komponente von Halo 2 und 3, deren beide Mehrspielermodi als herausragend gelten. Und er hat eine eindeutige Meinung, wie sehr das neue Call of Duty in dieser Disziplin scheitert.

SBMMs Probleme: SBMM lässt in Reinform immer in etwa gleich gute Spieler gegeneinander spielen, also Anfänger gegen Anfänger und letztendlich Top versus Top. Dies kann es für dauerhaften Stress beim Spielen sorgen, da in jeder Partie das Skillmaximum abgerufen werden muss, um mithalten zu können.

SBMM ist zudem oft intransparent, da nicht klar ersichtlich ist, nach welchen Kriterien Spieler zueinander sortiert werden (Förderung von Mikrotransaktionen). Eine ausführliche Erklärung, was genau SBMM ist und warum dies von Shooter-Fans aktuell mit Argusaugen betrachtet wird, kann hier bei uns nachgelesen werden.