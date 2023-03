Zhang Liang macht Wo Long-Spielern die Hölle heiß.

Das neue Spiel der Nioh-Macher Wo Long hält die Soulslike-Community in Schach. Neben der katastrophalen Maus- und Tastatursteuerung macht es gerade mit seinem ersten Boss von sich reden. Denn viele scheitern bereits nach einer halben Stunde an Zhang Liang. Vorsicht vor leichten Spoilern!

Was macht Zhang Liang so schwer?

An Zhang Liang kommen nur die ganz Harten vorbei. Der erste Wo Long-Boss bricht sogar erfahrene Souls-Veteranen, wie etwa Reddit-User Five_N_Drive. Und damit ist er nicht allein! In den Subreddits, YouTube-Kommentaren und auf Twitter lassen Spielerinnen und Spieler ihren Frust über den General der Menschheit aus:

Aber was macht Zhang Liang eigentlich so schwer? Mit dem ersten Boss werdet ihr schon etwa 30 Minuten nach Spielstart konfrontiert. Nicht viel Zeit, um sich mit den Mechaniken vertraut zu machen. Aber genau diese sind so wichtig für den Kampf, um den schnellen Angriffen des Gegners auszuweichen und zu kontern.

Zudem überrascht Zhang Liang mit einer zweiten Phase und einem komplett neuen Lebensbalken. Laut Spielern gehört der General zu den schwersten Bossen des gesamten Spiels. Wer ihn schafft, hat die größte Hürde also schon überwunden!

Fun Fact: Steam-Spieler zeigen hier eine härtere Schale. Laut des Achievements »Der Beginn der Reise« haben ganze 84,3 Prozent den General besiegt. Im Xbox Game Pass dagegen sind es nur 33,21 Prozent.

So besiegt ihr den ersten Boss

Natürlich kursieren im Internet schon zahlreiche Tipps, wie ihr den Boss Zhang Liang besiegen könnt. Wenn ihr bisher keinen Erfolg hattet, probiert doch mal folgende Schritte aus:

Vor dem Kampf: Farmt vor dem Kampf Banditen ab und steigert so eure Moral

1. Phase: Spielt aggressiv und haut mit leichten Angriffen auf Zhang Liang ein. Wenn er blockt, gebt ihm einen Willensangriff mit und beackert ihn dann mit Martial Arts-Angriffen. Weicht den roten Angriffen unbedingt aus. Damit sollte die erste Phase recht leicht überstanden sein.

2. Phase: Verhaltet euch hier eher passiv und versucht, Zhang Liangs rote Angriffe zu kontern. Das verschafft euch immer wieder kleine Zeitfenster, in denen ihr Schaden verursachen könnt. Kleiner Spoiler: Hier müsst ihr nur bis zur Hälfte durchhalten!

Habt ihr Zhang Liang schon gelegt? Oder hat der erste Wo Long-Boss euren Kampfgeist schon gebrochen? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!