Wolcen: Patch 1.0.10 ändert die Balance & behebt nervige Bugs

Patch 1.0.10 für Wolcen: Lords of Mayhem ist live. Entwickler Wolcen Studio veröffentlichte die Patch Notes des Updates auf Steam und erklärte außerdem, dass im Zuge der Corona-Krise künftige Arbeiten »auf unbestimmte Zeit verlangsamt« werden.

Dennoch wird weiter an Wolcen gearbeitet, auch über Update 1.0.10 hinaus - wenn auch für die Meisten im Home Office. Was der neueste Patch an wichtigen Änderungen enthält, fassen wir im Folgenden für euch zusammen.

Mehr Benutzerfreundlichkeit

Der Juwelier in Wolcen hat Verbesserungen erhalten, die vor allem auf mehr Nutzerkomfort abzielen:

Spieler können Items nun direkt beim Juwelier ausrüsten.

Die Slots beim Juwelier lassen sich nun besser mit Links- und Rechtsklick handhaben.

Innerhalb des Juweliers können Items jetzt direkt von einem in einen anderen Slot bewegt werden.

Außerdem sollten Juwelier-Items nun bei einem Verbindungsabbruch aufgrund von Inaktivität in euer Inventar wandern, anstatt gelöscht zu werden. Im Zuge dessen verschwinden übrigens auch kosmetische Einstellungen nicht mehr, da die Patch Notes zu Update 1.0.10 für Wolcen ein »verbessertes Speichersystem für kosmetische Daten« vermerken.

Balance-Änderungen

Patch 1.0.10 für Wolcen: Lords of Mayhem nimmt zudem diverse Anpassungen bei den aktiven Skills vor. Etwa erhöhen sich die Schadensboni bei Slayer's Fury, Stings of Krearion und Wrath of Baäpheth.

Zudem wird der erhaltene Schadenszuwachs pro Level beim Skill Thunderstrike erhöht, auf +40 Prozent auf dem Maximallevel. Die Tweaks sollten für etwas mehr Schlagkraft in den düsteren Dungeons von Wolcen sorgen.

Viele Bug Fixes

Der Rest von Update 1.0.10 für Wolcen: Lords of Mayhem widmet sich vornehmlich Fehlerbehebungen und dem Ausbessern von Exploits. So sollten sich nun beispielsweise im Handelsmenü keine Items mehr duplizieren lassen.

Die kompletten Patch Notes, von der Fanseite wolcen-game.de übrigens ins Deutsche übersetzt, findet ihr auf der zweiten Seite dieser Meldung.

Verbessertes Deutsch: Von ebenjener Website wurde auch die deutsche Lokalisierung verbessert. Ihr könnt sie euch hier herunterladen und unter dem Pfad Steam\steamapps\common\Wolcen\localization ablegen, nachdem ihr die dort befindliche alte Übersetzung gelöscht habt.