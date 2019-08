World of Tanks bald mit Battle Royale, aber nur für kurze Zeit

Selbst World of Tanks folgt jetzt dem Hype um Battle Royale. Vom 26. August bis zum 16. September gewinnt im Modus Stählerner Jäger nur ein Panzerkommandant jedes Match. Wahlweise könnt ihr auch in Teams von bis zu drei Spieler in die Schlachten ziehen.

So laufen die Matches ab: Zu Beginn einer jeden Runde wählt ihr einen speziellen Panzer aus, der zu einer der ursprünglichen Nationen aus World of Tanks gehört - Deutschland, USA oder UdSSR. Darauf kämpfen entweder 20 Spieler, oder sieben Teams bestehend aus jeweils drei Spielern auf der neuen Map Dreamland um die Krone. Wie bei Battle-Royale üblich wird das Schlachtfeld immer kleiner.

Die Grundlagen des Modus testete das Team bereits letztes Jahr. Das Feedback der Community war durchaus positiv. Deswegen entschied sich der Entwickler dazu, es zu einem eigenständig Modus auszubauen.

Das Tank-Royale im Detail

Karte: Dreamland

Dreamland Spieler: 20 Einzelspieler / 7 Teams aus jeweils 3 Spielern

20 Einzelspieler / 7 Teams aus jeweils 3 Spielern Dauer: 26. August 2019 bis 16. September 2019

26. August 2019 bis 16. September 2019 Verfügbare Panzer: Deutschland, USA, UdSSR

Deutschland, USA, UdSSR Upgrades: Im Laufe der Matches gewinnt ihr XP und verbessert euren Panzer von Tier 1 bis Tier 8

Im Laufe der Matches gewinnt ihr XP und verbessert euren Panzer von Tier 1 bis Tier 8 Loot: Mit der Mechanik Radio Detection seht ihr Lootpunkte und Feinde auf der Karte.

Mit der Mechanik Radio Detection seht ihr Lootpunkte und Feinde auf der Karte. Sichtbarkeit: Nur Feinde und Loot das sich in eurem Sichtkegel befindet könnt ihr sehen.

Items

Turbocharger: Erhöht eure Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Erhöht eure Geschwindigkeit und Beschleunigung. Recovery: Stellt eure Gesundheit wieder her.

Stellt eure Gesundheit wieder her. Target Tracking: Verbessert Zielgeschwindigkeit und andere Werte.

Verbessert Zielgeschwindigkeit und andere Werte. Repair Kit: Repariert alle beschädigten Module.

Fähigkeiten

Recovery: Erschafft eine Heilzone für euch und euer Team.

Erschafft eine Heilzone für euch und euer Team. Airstrike: Ein Bomberangriff.

Ein Bomberangriff. Trap: Erschafft ein Gebiet, das feindliche Panzer verlangsamt.

Erschafft ein Gebiet, das feindliche Panzer verlangsamt. Smoke Screen: Eine Rauchwand, in der ihr euch verstecken könnt.

Als Belohnung gibt es einmal kosmetische Gegenstände wie einzigartige 2D-Styles, Decals, Medaillen und Abzeichen. Außerdem könnt ihr Credits, Bonds und Premium-Zeit für euren World-of-Tanks-Account gewinnen.

Hervorstechende Spielmodi wie Stählerner Jäger bekam World of Tanks bereits in der Vergangenheit. Zur Fußball-WM der vergangenen Jahre zum Beispiel gab es mit dem zeitlich begrenzten Panzer-Fußball stets eine Art Rocket League mit Panzern.