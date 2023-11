Neue WoW-Preise sorgen für mächtig Krach: »Nur wer 90 Euro hinblättert, spielt zum eigentlichen Release«

Auch an World of Warcraft geht ein Trend nicht vorbei - zum Leidwesen der Spieler.

Es ist nichts Neues, Gamestar-Redakteur Peter Bathge hat über diese Masche der Publisher sogar schon eine Kolumne geschrieben, doch nun folgt auch World of Warcraft dem Trend: Wer mehr zahlt, darf früher spielen. Das wurde anhand der Grafik zu den Versionen von World of Warcraft: The War Within klar.

GameStar-WoW-Expertin Marylin Marx hat dazu auch bereits eine ausführliche News verfasst.

Widerstand der Community

Das Wichtigste im Überblick: The War Within wird in drei Fassungen erhältlich sein. Ausschließlich die teuerste enthält derweil neben einem Beta-Zugang auch die Möglichkeit, den Titel mindestens drei Tage vor dem regulären Release zu spielen. Und diese schlägt mit rund 90 Euro zu Buche.

In der Community regt sich aufgrund dieser quasi verzögerten Veröffentlichung reichlich Krach. Auch unter folgendem Post von GameStar-Streamer Maurice Weber sammelt sich der geballte Frust der WoW-Spielenden.

Maurice bekommt auch für seinen letzten Satz wenig Widerspruch und im Endeffekt ist sich die Mehrzahl einig, wie es zum Beispiel Cilosan auf den Punkt bringt:

Gerade bei WoW finde ich es richtig traurig. Das Schönste an den Expansion-Releases war der gemeinsame Andrang. Wie Leute schon Stunden vorher sich versammelt haben, um in die neue Zone zu gehen. Ist für mich ein großer Mittelfinger als langjähriger WoW Fan.

Allerdings weisen, egal ob hier, auf Youtube oder auch Reddit diverse Diskutanten auf die Eigenverantwortung der Spielerschaft hin. Es gebe zu viele Fans, die die zusätzlichen Euros leichtfertig auf die digitale Ladentheke legen.

Hoffnungsschimmer: Auf der anderen Seite lässt dieses neue Releasemodel von Blizzard bei manch einem Hoffnung aufkeimen, dieses Mal keine zusammenbrechenden Server zu erleben. Denn wahrscheinlich werde ja der Andrang etwas entzerrt und so die Technik entlastet.

Und auch WoW-Streamer Asmongold regt sich auf, doch zeigt sich im Nachklang während seines Streams wenig überrascht von Blizzards Schachzug, der sei letztendlich nämlich nur nachgeahmt. Obschon er sich scheinbar bei einem Detail irrt, wie auf Reddit unabhängig davon erklärt wird: Final Fantasy 14 bot zwar auch einen Early Access an, jedoch ohne Aufpreis, siehe hier.

World of Warcraft: Feature-Trailer zeigt, was euch in The War Within erwartet

Im obigen Video bekommt ihr einen Überblick über geplante Fetaures für das neueste WoW-Addon - das an sich nicht schlecht ankommt. Für noch mehr Content zum MMO-Klassiker schlechthin schaut direkt hier drunter.

Wie steht ihr zu der Sache? Werdet ihr die Premium-Fassung kaufen, um schnellstmöglich Zugriff auf die neuen Inhalte zu bekommen? Oder würde euch das nie einfallen? Habt ihr vielleicht aus einem anderen solcher Fälle gelernt? Und sollten eurer Ansicht nach solche Praktiken abgeschafft werden oder ist es einfach Aufgabe eines jeden Spielenden sich dagegen per ausbleibendem Kauf zu wehren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!