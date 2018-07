Wir haben bereits darüber berichtet, dass Patch 8.0 World of Warcraft nicht nur positive Neuerungen beschert. Bestimmte Anpassungen wie der »Squish« (also das Raffen) von Schadens- und Itemwerten entwickelt sich zumindest in einigen Bereichen zur Balancing-Lawine. Details zu den Problemen und dem ersten Hotfix von 8.0 findet ihr in der entsprechenden Meldung. Jetzt reagiert Blizzard allerdings auf die Kritik.

In einem Q&A-Livestream äußert sich Game Director Ion Hazzikostas zu den Problemen von Update 8.0:

"Ein paar ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Wir hatten nicht unbedingt den saubersten Pre-Patch-Launch. Nicht die Erfahrung, die wir abliefern wollten. Und ehrlich gesagt auch nicht die Erfahrung, die ihr verdient."

Er erklärt, dass tatsächlich der sogenannte Squish für den Großteil der Probleme verantwortlich ist, die die Leute beklagen. Beim letzten Zusammenraffen der Werte zu Zeiten von Warlords of Draenor habe man die Anpassungen von Entwicklerseite noch händisch vorgenommen. Diesmal sei die Grundlage anders: Man habe den Squish so konfiguriert, dass letztlich - bildlich gesprochen - nur ein einziger Regler gedreht werden musste.

Doch dieses Drehen löste, so Hazzikostas, unzählige Nebeneffekte aus. Und einige davon weckten alte Bugs und Balancing-Probleme. Ganz generell führen Justierungen an bestimmten Stellen irgendwo anders zu Problemen:

"Wenn wir einen Bug fixen, der Probleme im KI-Verhalten macht, dann kann dadurch ein unerwünschter Nebeneffekt für sieben andere Spiele [Addons] entstehen. Dann weckt man einen schlafenden Bug in einem Bereich, der seit 2008 reibungslos funktioniert, weil die Schwäche im Code nie an die Oberfläche trat."

Wie bereits erwähnt wurde ein erster Hotfix bereits aufgespielt. Weitere Anpassungen sind geplant. Falls ihr grundlegende Infos zu den Neuerungen von 8.0 wissen wollt, empfehlen wir euch unsere große WoW-Übersicht zum Patch.