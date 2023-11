WoW Classic: Cataclysm kommt in der zweiten Jahreshälfte 2024

World of Warcraft: Classic geht unaufhaltsam weiter: Auch das dritte Addon findet seinen Weg ins alternative WoW-Erlebnis.

World of Warcraft: Classic ist ein Dauerbrenner für Blizzard und so überrascht es wenig, dass Blizzard auf der aktuell laufenden BlizzCon das dritte Addon für das alternative Spielerlebnis für seinen MMO-Giganten angekündigt hat. Erscheinen soll Cataclysm in der ersten Jahreshälfte 2024.

Welterschütternd - auch in Classic

World of Warcraft Classic zeigt die Cataclysm-Erweiterung im Cinematic-Trailer

Wie ihr im obigen Cinematic-Trailer mehr als nur erahnen könnt, wird auch in der Classic-Variante des Addons die Welt Azeroth vom Drachen Todesschwinge erschüttert. Wenn ihr in dieser neuen Welt mit euren Heldinnen oder Recken aufwacht, ist es geschehen: Wrath of the Lich King Classic hat sein Ende gefunden und Cataclysm Classic ist die neue Realität.

Was ist neu? Es soll ein paar Änderungen geben, die auf Grundlage von Spielerfeedback vorgenommen worden sind. Aber was genau, hat Blizzard bisher noch für sich behalten. Bis dahin heißt es: Genießt die bekannte, noch heile Welt und bereitet euch auf das kommende Unheil vor.

Season of Discovery

Am 30. November wird in WoW-Classic die Season of Discovery starten. Diese soll euch ähnlich wie einst die Seasons of Mastery auf frischen Realms die Möglichkeit geben, World of Warcraft: Classic auf neue Art und Weise zu erleben.

Beispielsweise werden folgende Neuerungen auf euch warten, wenn ihr euren frischen Charakter erstellt:

Neue Rollen, wie Magier-Heiler oder Tank-Warlocks.

Ein frischer 10-Spieler-Raid: Blackfathom Deeps, inklusive neuer Bosse, Mechaniken und Belohnungen.

Ein anfängliches Level-Cap von 25, das über die folgenden Monate ansteigen wird.

Ein neues, mit dem Cap mitwachsendes Endgame.

Neue Geheimnisse, die es in Azeroth zu entdecken gibt.

Es wird im Vorfeld keine öffentlich zugängliche Testmöglichkeit für diese Inhalte und Änderungen geben.