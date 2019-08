Der Release von WoW Classic sorgt nicht nur für teils stundenlange Warteschlangen auf den Servern, sondern brachte Blizzard einen neuen Rekord für World of Warcraft auf Twitch. Bis zum Release um Mitternacht stieg die Zahl der Zuschauer, die sich einen Stream mit WoW anschauten, auf über 1,2 Millionen. Das ist für das MMORPG von Blizzard ein neuer Twitch-Rekord.

8 Tipps zum Start von WoW Classic: Das solltet ihr zu Beginn wissen

Mehr Zuschauer als zu Battle for Azeroth

WoW Classic verdoppelt den Rekord: Der bisherige Twitch-Rekord von World of Warcraft wurde zum Release von Battle for Azeroth am 13. August 2018 aufgestellt. Damals erreichte das MMORPG knapp 600.000 Zuschauer auf Twitch. Mit den mehr als 1,2 Millionen durch den Release von WoW Classic ist dieser also ungefähr verdoppelt worden.



WoW hatte zum Release sogar mehr Zuschauer als die Top 10 bei Twitch zusammen. Den absoluten Zuschauer-Rekord auf Twitch hält noch immer das Battle Royale Fortnite. Das lag im Juni 2018 in der Spitze bei 1,5 Millionen Zuschauern.

WoW knackt Fortnite auf Google Trends

Auf Google mehr Interesse als an Fortnite: Zum ersten Mal seit Februar 2018 konnte World of Warcraft auf Google Trends Fortnite schlagen und erreicht ein höheres Suchvolumen als das Battle Royale von Epic Games. Das verdeutlicht neben den aktuellen Warteschlangen auf den Servern weltweit noch einmal das Interesse an der Neuauflage des MMORPGs von 2004.