8 Tipps zum Start von WoW Classic: Das solltet ihr zu Beginn wissen

In WoW Classic gibt es einige Dinge, die ihr gerade zu Beginn wissen solltet, um euch euer Leben in Azeroth einfacher zu machen. Wir haben dafür ein paar Tipps gesammelt, mit denen ihr perfekt auf den Start vorbereitet seid. Außerdem zeigen wir euch mit welchem Level ihr bestimmte Zonen oder Dungeons betreten könnt.

Nur die wichtigen Fähigkeiten und Zauber kaufen

Nicht einmal mehr genug Kupfer: In WoW Classic werdet ihr schnell merken, dass es bis zum ersten Gold durchaus ein weiter Weg ist. Gerade auch dann, wenn ihr ohne groß nachzudenken alles kauft, was euch in den Sinn kommt. Kupfer und Silber haben beim Leveln einen echten Wert.



Dabei müsst ihr nicht alles kaufen. Eine große Quelle der Ersparnis sind eure Zauber, die ihr beim Lehrer eurer Klasse kaufen könnt. Hier ist es von Vorteil, wenn ihr euch auf die wichtigsten für euch zum Leveln beschränkt. Später, wenn ihr mehr Silber und vielleicht Gold habt, könnt ihr diese nachkaufen. Gerade wer auf das Reiten mit Stufe 40 oder das epische Reiten mit Stufe 60 spart, sollte jedes Kupferstück umdrehen.



Gleiches gilt auch für neue Fähigkeiten, wie der Umstand, dass ihr zum Beispiel als Magier ein Schwert ausrüsten könnt. Diese Fertigkeit müsst ihr beim Waffenmeister kaufen und sie ist gerade zu Beginn recht teuer. Auch im Auktionshaus solltet ihr Vorsicht walten lassen. Kauft euch nicht unnötig eine Waffe oder Ausrüstung für etwas Gold, denn das könnte euch zu Stufe 40 fehlen. Überlegt euch gut wofür ihr euer Kupfer, Silber und Gold in WoW Classic investiert.

Ein Bank-Twink kann hilfreich sein

Inventar-Platz ist immer knapp: Schon sehr früh in WoW Classic kann es sinnvoll sein sich einen Bank-Twink zu erstellen. Vor allem, weil euer Inventar mit eurem Hauptcharakter auch mit weiteren Taschen ständig voll sein wird. An den Bank-Twink könnt ihr alle Items schicken, die ihr vielleicht erst später im Spiel braucht.



Zum Beispiel, wenn ihr mit Kräuterkunde und Bergbau als Berufe levelt und die Materialien dann erst zu einem anderen Zeitpunkt nutzt. Diesen Twink spielt ihr im Laufe der Zeit am besten auf Stufe 5 und gebt ihm Verzauberkunst. So kann er Gegenstände entzaubern, die ihr unterwegs findet und vielleicht nicht im Auktionshaus verkauft bekommt.

Nahrung für Gesundheit und Mana ist wichtig

Nach dem Kampf regenerieren: Als Magier könnt ihr euch natürlich euer Futter für Gesundheit und Mana selber herstellen. Andere Klassen können sich heilen und dadurch auf das Essen zur Gesundheitsregeneration verzichten. Mindestens ein Nahrungsmittel braucht allerdings jede Klasse und das Regenerien nach dem Kampf wird im Laufe des Levelns für euch ganz normal sein.



Daher lohnt es sich dabei immer das bessere Essen zu kaufen oder selbst mit Kochkunst zu kochen. Je schneller ihr nach einem Kampf regeneriert, desto eher könnt ihr wieder loslegen und spart dadurch vor allem auch Zeit.

Achtet auf euren Waffenskill

Vor allem als Nahkämpfer: Wer in WoW Classic einen Melee wie einen Krieger, Schurken oder Paladin spielt, sollte durchaus ein Auge auf seinen Waffenskill haben. Dies gilt aber auch für Zauberklassen wie Magier oder Hexenmeister. Bei den Nahkämpfern dürfte es aber schneller ins Gewicht fallen. Denn nur, wenn ihr eure jeweilige Waffenfertigkeit mitlevelt, werdet ihr mit der Waffe auch Schaden machen können.



Ein Beispiel dazu: Nehmen wir an ihr spielt einen Krieger und beginnt mit einem Schwert und einem Schild in der Hand. Mit Level 10 habt ihr dann plötzlich die Wahl, ob ihr ein besseres Schwert oder eine bessere Axt nehmt. Das Schwert garantiert euch, dass ihr direkt weiter besseren Schaden macht. Mit einer Axt habt ihr bisher noch nicht gespielt und deswegen deren Skill auf Level 1. Somit müsst ihr zunächst den Waffenskill Axt mit dieser nach oben spielen und werdet solange bei den Gegnern eures Levels keinen Schaden anrichten.



Je nachdem wie spät ihr auf eine Waffe ohne Skill wechselt, kann es sehr mühsam und langwierig sein diese zu leveln. Wir würden daher empfehlen, dass ihr beim Leveln auch schon früh zwischen den Waffen wechselt und diese somit konstant mitlevelt. Solltet ihr das nicht wollen, dann wäre es gut sich zu spezialisieren und später aber definitiv die Waffenskills nachzuholen.

Interessante Items in WoW Classic

Magischer Staub: In Westfall wird von den dortigen Staubteufeln das Item »Magischer Staub« mit 10 Aufladungen fallen gelassen. Mit diesem könnt ihr Gegner bis zu 30 Sekunden in Schlaf versetzen. Somit lässt sich damit bei mehreren Gegnern immer einer ausschalten. In WoW Classic kann das von entscheidendem Vorteil sein, da große Gegnergruppen nicht einfach zu besiegen sind. Kontrolleffekte sind hier sehr wichtig.



Dschungelarznei: Im Schlingendorntal von WoW Classic bekommt ihr von den Handlangern von Kurzen im Norden häufig das Item »Dschungelarznei«. Dieses heilt Krankheiten und neutralisiert Gifte. Das funktioniert auch noch auf Stufe 60 und kann zum Beispiel auch im PvP eingesetzt werden.



Der Hydrokrückstock: Im Dungeon Gnomeregan wird vom Boss Verflüssigte Ablagerung der Zweihandstab Hydrokrückstock fallen gelassen. Wer diesen mit seiner Klasse anlegen kann, bekommt dadurch Unterwasseratmung. Ein seltenes Gut in WoW Classic und gerade für Quests wichtig, die einen unter Wasser schicken. Die Waffe könnt ihr im Kampf wechseln, ihr müsst diesen also zum Beispiel nur kurz anlegen, wenn sich euer Atem dem Ende neigt und wechselt dann wieder zurück auf eure richtige Waffe.



Dartols Rute der Transformation: Diesen Questgegenstand erhaltet ihr als Allianzspieler in Ashenvale. Die dazugehörige Questreihe beginnt in Astranaar bei Raene Wolfrunner. Sobald ihr die Rute erhalten habt, solltet ihr die Questreihe niemals abschließen, denn sonst verschwindet sie aus eurem Inventar.



Mit Dartols Rute der Transformation könnt ihr euch für 3 Minuten in einen Furbolg verwandeln. Gleichzeitig ist die Animation ähnlich zu einem Heilzauber, sodass ihr damit im PvP eure Gegner täuschen könnt und diese vielleicht dafür ihr Unterbrechen aufbrauchen.

Teleport ohne Ruhestein aufzubrauchen

Spart euch den Ruhestein im Dungeon: Wer am Ende eines Dungeons noch eine Abklingzeit auf seinen Ruhestein hat, kann mit einem einfachen Trick dennoch an den Heimatort zurückkehren. Verlasst einfach die Gruppe innerhalb des Dungeons. Danach beginnt ein 60 Sekunden Timer, der euch am Ende zurück zum Ort eures Ruhesteines teleportiert.

Die Levelgrenzen der Dungeons

Die Dungeons in WoW Classic skalieren nicht mit euch mit, daher gibt es für jeden bestimmte Levelbereiche, in denen es sinnvoll ist diese zu spielen.

Dungeon Level Zone Ragefireabgrund 13-19 Orgrimmar Todesminen 16-24 Westfall Höhlen des Wehklagens 15-25 Brachland Burg Shadowfang 21-28 Silberwald Blackfathom-Tiefe 20-30 Ashenvale Das Verließ 22-30 Stormwind Gnomeregan 24-35 Dun Morogh Kral von Razorfen 30-40 Brachland Scharlachrotes Kloster 26-45 Tirisfal Hügel von Razorfen 35-48 Brachland Uldaman 35-45 Ödland Zul'Farrak 44-54 Tanaris Maraudon 46-55 Desolace Tempel von Atal'Hakkar 50-58 Sümpfe des Elends Blackrocktiefen 52-60 Brennende Steppe Düsterbruch 55-60 Feralas Untere Blackrockspitze 54-60 Brennende Steppe Obere Blackrockspitze 55-60 Brennende Steppe Scholomance 57-60 Westliche Pestländer Stratholme 58-60 Östliche Pestländer

Die Levelbereiche der Gebiete von Azeroth

Auch die Gebiete von WoW Classic skalieren nicht mit. Wann ihr euch in welches Gebiet beim Leveln am besten begebt, könnt ihr den jeweiligen Tabellen entnehmen.

Zonen der östlichen Königreiche

Zone Level Fraktion Dun Morogh 1-10 Allianz Wald von Elwynn 1-10 Allianz Tirisfal 1-10 Horde Loch Modan 10-20 Allianz Silberwald 10-20 Horde Westfall 10-20 Allianz Rotkammgebirge 15-25 Allianz Dämmerwald 18-30 Allianz Vorgebirge von Hillsbrad 20-30 Neutral Sumpfland 20-30 Allianz Alteracgebirge 30-40 Neutral Arathihochland 30-40 Neutral Schlingendorntal 30-45 Neutral Ödland 35-45 Neutral Sümpfe des Elends 35-45 Neutral Hinterland 40-50 Neutral Sengende Schlucht 45-50 Neutral Verwüstete Lande 45-55 Neutral Brennende Steppe 50-58 Neutral Westliche Pestländer 53-60 Neutral Gebirgspass der Totenwinde 55-60 Neutral Östliche Pestländer 53-60 Neutral

Die Zonen von Kalimdor

Zone Level Fraktion Durotar 1-10 Horde Mulgore 1-10 Horde Teldrassil 1-10 Allianz Dunkelküste 10-20 Allianz Brachland 10-25 Horde Steinkrallengebirge 15-27 Neutral Ashenvale 18-30 Neutral Tausend Nadeln 25-35 Horde Desolace 30-40 Neutral Marschen von Dustwallow 35-45 Neutral Tanaris 40-50 Neutral Feralas 42-50 Neutral Azshara 45-55 Neutral Krater von Un'goro 48-55 Neutral Teufelswald 48-55 Neutral Winterspring 53-60 Neutral Moonglade 55-60 Neutral Silithus 55-60 Neutral