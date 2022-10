Tausende wollen World War 3 spielen, aber seit Tagen herrscht Server-Chaos

World War 3 hat's echt nicht leicht. Nach langer Wartezeit ging am 29. September die Open Beta vor dem Free2Play-Release an den Start. Auf einen Schlag wollten fast 12.000 Spieler gleichzeitig in den Multiplayer-Shooter hüpfen, was für Entwickler The Farm 51 aber große Probleme mit sich brachte.

Viele Spieler kommen nicht auf die Server: Einige werden mit Error 40302 begrüßt, andere erleben einen Timeout und Fehler beim Initialisieren des Interface von World War 3. Die Probleme bestehen inzwischen seit sechs Tagen.

Frustrierte Fans geben den Entwicklern auf Steam die Quittung. Dort rutscht der Shooter mit nur 17 Prozent Zustimmung bei den kürzlichen Rezensionen in den tiefroten Bereich ab. Das liest sich äußerst negativ .

The Farm 51 kommunizierte in den letzten Tagen viel auf Twitter. Es ging um die Bemühungen, bestehende Fehler zu beheben. Derzeit helfen sie sich aus, indem sie eine Warteschlange für die Server einrichten und versuchen, die ächzenden Server ordentlich zum Laufen zu bringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Entwickler gehen offen mit dem Thema Monetarisierung um und zeigen den Ingame-Shop nebst Gameplay im Trailer:

Probleme: Besser jetzt als zum Full Release

Noch befindet sich World War 3 in der offenen Testphase, die als eine Art Generalprobe dazu gedacht ist, Fehler zu erkennen und zu beheben, bevor das Spiel richtig erscheint. Gut also, dass die technischen Schwierigkeiten jetzt und nicht zum Full Release auftreten.

Das bringt aber über 9.000 Spieler nicht davon ab, den Shooter in den letzten 30 Tagen auf Steam ins Nirvana zu kritisieren. Die von anderen Nutzern als am hilfreichsten markierten Kommentare beziehen sich meist auf die Serverprobleme.

Außerdem zeigen sich viele Spieler unzufrieden mit dem separaten Launcher, der zu Stoßzeiten nur geringe Download-Raten anbietet. Hier werfen Kritiker die Frage auf, warum The Farm 51 das Spiel nicht direkt über Steam verfügbar mache.

Andere Spieler verteidigen die Entwickler und sprechen den negativen Rezensionen die Berechtigung ab, da sie sich nur auf die Serverprobleme konzentrieren, ohne das Spiel selbst in Betracht zu ziehen.

Zumindest eine Sache ist positiv zu erwähnen: World War 3 scheint im derzeitigen Shooter-Loch zwischen Battlefield 2042 und CoD Modern Warfare 2 auf reges Interesse zu stoßen. Für Phil ist das Spiel ohnehin die bessere Alternative zu BF2042:

100 5 World War 3 vs. Battlefield 2042 Nicht so rund, aber die bessere Alternative

Für einen Indie-Shooter wären 12.000 gleichzeitig aktive Nutzer zumindest ein solider Einstiegspunkt in den Markt. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass The Farm 51 die Probleme in den Griff bekommt, bevor die Spieler das Weite suchen.

Sucht ihr den richtigen anspruchsvollen Shooter für euch? Dann lest ihr hier meine persönlichen Empfehlungen im Hardcore-Genre.

Wie ergeht es euch mit WW3? Könnt ihr spielen oder seid ihr auch im Server-Limbo gefangen? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren!