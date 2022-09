Der Battlefield-Rivale World War 3 wird sehr bald für alle kostenlos

Battlefield 2042 enttäuschte euch und auch die Beta von Call of Duty Modern Warfare 2 konnte euch nicht so richtig überzeugen? Dann könnt ihr bereits in wenigen Tagen einen weiteren Multiplayer-Shooter ausprobieren: World War 3 startet in die offene Beta.

Bereits seit gut einem Jahr befindet sich das Spiel nach einem Neustart in der geschlossenen Beta und öffnet sich nun für alle interessierten Spieler. Wann es genau losgeht, wer bereits heute spielen darf und was sonst noch zu wissen gibt, fassen wir für euch in diesem Artikel zusammen.

World War 3: Wann startet die Open Beta?

Der Startschuss für die Open Beta von World War 3 ist am 29. September 2022 um 19:00 Uhr. Ab diesem Tag könnt ihr den Multiplayer-Shooter kostenlos via Steam herunterladen und spielen. Ein Kauf, wie es zuvor für die Closed Beta üblich war, ist nicht mehr notwendig.

Spieler, die bereits zuvor eines der Early-Access-Pakete erworben haben, gehen jedoch nicht leer aus. Sie können bereits heute am 26. September mit der offenen Beta loslegen. Allerdings wurde der Spielfortschritt aus der Closed Beta zurückgesetzt, weshalb es auch für diese Spieler ein Neuanfang ist.

Welche Inhalte gibt es in der Open Beta?

Die offene Beta von World War 3 umfasst das komplette Spiel inklusive sämtlicher Maps, Waffen und Spielmodi. Letzteres beinhaltet einen klassischen Team-Deathmatch-Modus für bis zu 20 Spieler, sowie einen Conquest-Modus für bis zu 40 Spieler, bei dem unter anderem auch Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

Ein Blick auf die kommende Beta kann sich übrigens durchaus lohnen, sofern ihr hin und wieder ein Auge zudrücken könnt:

100 5 Mehr zum Thema World War 3 spielt sich nicht so rund wie Battlefield 2042, aber ist trotzdem die bessere Alternative

Außerdem gibt es vom 26. September bis zum 6. Oktober zusätzliche Erfahrungspunkte, um schneller im Level aufzusteigen.

Wann endet die Open Beta?

Dafür gibt es bislang noch keinen Termin - und das hat auch einen guten Grund. World War 3 wird nämlich nicht nur während, sondern auch nach der Open Beta kostenlos spielbar sein. Die Entwickler setzen für die Finanzierung auf ein Free2Play-Modell inklusive dem mittlerweile obligatorischen Battlepass für die jeweilige laufende Saison.

Wie bei anderen Free2Play-Spielen üblich ist auch die Open Beta von World War 3 somit eine Art Vorab-Release, nachdem die Closed Beta zuvor als Early Access diente. Das bedeutet zudem, dass auch euer erspielter Fortschritt zukünftig nicht mehr zurückgesetzt werden soll.

Jetzt seid ihr gefragt: Werdet ihr einen Blick auf die Open Beta von World War 3 werfen oder lassen euch Multiplayer-Shooter derzeit ganz kalt? Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit der Closed Beta gemacht? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!