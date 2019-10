Über das Handwerk könnt ihr in WoW Classic mächtige Ausrüstung herstellen oder auch das ein oder andere Gold verdienen. Die Berufe können dabei bis Skill 300 gelevelt werden. Allerdings müsst ihr euch bei bestimmten Skillgrenzen jeweils einen neuen Lehrer suchen. Wir zeigen euch daher alle Standorte und klären die Frage nach den besten Berufskombinationen für die jeweiligen Klassen.

Was es über Berufe in WoW Classic zu wissen gibt

Im Gegensatz zu Battle for Azeroth gibt es in WoW Classic nur neun Hauptberufe und drei Nebenberufe. Des Weiteren verlangen diese Berufe von euch eine gewisse Bereitschaft zu reisen und starke Rezepte gibt es teilweise nur durch das Besiegen von Bossen und Gegnern in Dungeons und Raids.

Maximales Berufslevel: 300

Ihr könnt zwei Hauptberufe und alle Nebenberufe erlernen

Trainer für die Berufslevel sind nicht immer in den Hauptstädten zu finden

Die Levelbereiche der Berufe sind: Lehrling (bis 75), Geselle (bis 150), Experte (bis 225), Fachmann (bis 300)

Die Levelbereiche der Berufe könnt ihr nur erlernen, wenn ihr das passende Charakterlevel habt. Dieses sieht von Lehrling bis Fachmann wie folgt aus: Level 5, Level 10, Level 20 und Level 35.

So verlernt ihr Berufe in WoW Classic: Geht einfach im Charakterfenster auf Fertigkeiten und klickt dort auf den Beruf, den ihr verlernen wollt. Dieser ist nun im unteren Bereich angezeigt und durch einen Klick auf das Icon daneben, verlernt ihr euren Beruf. Beachtet aber, dass ihr wieder von vorne anfangen müsst, falls ihr euch wieder für diesen Beruf entscheidet. Ihr verlernt alle Rezepte und Level.

Die besten Berufe für eure Klasse

Mit diesen Berufen liegt ihr immer richtig: Natürlich könnt ihr grundsätzlich zwei Berufe eurer Wahl für eure Klasse nutzen. Dennoch bieten sich manche Berufe für einzelne Klassen mehr an, als andere. Welchen Beruf ihr für eure Klassen am besten wählen sollt, könnt ihr unserer Auflistung entnehmen.

Alchemie und Kräuterkunde - Alle Klassen. Tränke und Fläschchen kann jede Klasse brauchen.

- Alle Klassen. Tränke und Fläschchen kann jede Klasse brauchen. Lederverarbeitung und Kürschnerei - Schurke und Druide, Schamane für Schwere Rüstung. Herstellung eigener Rüstung.

- Schurke und Druide, Schamane für Schwere Rüstung. Herstellung eigener Rüstung. Schmiedekunst und Bergbau - Paladin und Krieger. Herstellung eigener Rüstung und Waffen.

- Paladin und Krieger. Herstellung eigener Rüstung und Waffen. Schneiderei und Verzauberkunst - Priester, Magier und Hexenmeister. Berufe haben eine besonders gute Synergie und ihr könnt eigene Stoffrüstungen sowie Verzauberungen herstellen.

- Priester, Magier und Hexenmeister. Berufe haben eine besonders gute Synergie und ihr könnt eigene Stoffrüstungen sowie Verzauberungen herstellen. Ingenieurskunst und Bergbau - Jäger im Besonderen (gerade für Munitionsherstellung), sonst alle Klassen

Die Standorte der Berufe-Lehrer in WoW Classic

Für jeden Beruf gibt es in WoW Classic mehrere Standorte, an denen ihr einen Lehrer für diesen findet. Für manchen Levelbereich des Berufs müsst ihr sogar an besondere Orte reisen.



Allgemeiner Tipp: In den Städten könnt ihr einfach eine Wache nach einem Lehrer für einen Beruf fragen. Danach wird euch der Standort auf der Karte angezeigt.



Wichtiges Addon für die Standorte der Lehrer: Damit ihr die Lehrer leichter findet, haben wir jeweils die Koordinaten von diesen in den Gebieten angegeben. Um die Koordinaten im Spiel sehen zu können, braucht ihr ein passendes Addon, das euch diese anzeigt. Eines wäre zum Beispiel Coordinates.



Bei UI-Addons wie ElvUI und TukUI ist diese Funktion bereits dabei. Ihr sucht nach noch mehr Addons? Schaut euch unsere Top 15 Addons für WoW Classic an.