Ohne J. Allen Brack würde es WoW Classic nicht geben

World of Warcraft: Classic sorgte für den bisher größten Anstieg an Abonnenten in Blizzards MMORPG. Das Spiel hätte es jedoch beinahe nicht gegeben. Nur weil Executive Producer J. Allen Brack sich so sehr für das Projekt einsetzte, wurde es Realität.

Diese Information will der zu großen Teilen auf World of Warcraft spezialisierte Youtube-Kanal Taliesin & Evitel während der Blizzcon 2019 von diversen Mitarbeitern des Entwicklerteams erfahren haben.

Something said to us by multiple members of Team 2 last week...



WoW Classic actually being allowed to happen owes more to J Allen Brack than any other Blizz employee. He fought for it, he believed in it and without him we wouldn't have it.



Make of that what you will.