Blizzard hatte vor kurzem mehr Informationen zu World of Warcraft: Classic versprochen und diese nun in Form eines Plans für den Endgame-Content geliefert. Auf der BlizzCon 2018 war die Überlegung, dass die Raids, Dungeons und das PvP in vier Phasen eingeteilt werden.

Daraufhin gab es einiges an Feedback der Spieler, denn in der ersten Phase war ursprünglich Düsterbruch eingeplant. Der Dungeon hat allerdings einige mächtige Items und hätte großen Einfluss auf den Charakterfortschritt und Wert der verfügbaren Gegenstände gehabt.

Neue Schritte zum alten Warcraft

Sechs Content-Phasen für WoW Classic: Schlussendlich hat sich Blizzard auf sechs Phasen festgelegt. Düsterbruch gehört nicht mehr zu Phase 1 und die Weltbosse wurden ebenfalls erstmal verschoben. Das Endgame in den sechs Phasen sieht nun so aus:

Phase 1 (Release von WoW Classic): Der Geschmolzene Kern, Onyxia und Maraudon

Der Geschmolzene Kern, Onyxia und Maraudon Phase 2: Düsterbruch, Azuregos (Weltboss), Kazzak (Weltboss)

Düsterbruch, Azuregos (Weltboss), Kazzak (Weltboss) Phase 3: Pechschwingenhort, Dunkelmond-Jahrmarkt, Dunkelmond-Karten

Pechschwingenhort, Dunkelmond-Jahrmarkt, Dunkelmond-Karten Phase 4: Zul'Gurub, Grüne Drachen (Weltenbosse)

Zul'Gurub, Grüne Drachen (Weltenbosse) Phase 5: Start des Ahn'Qiraj-Eröffnungsevent, je nach Fortschritt werden die Raids von AQ freigeschalten, Beute aus Dungeons wird angepasst: T0,5-Ausrüstung aus Dungeons, Relikte, Änderungen an Beuteraten und -orten.

Start des Ahn'Qiraj-Eröffnungsevent, je nach Fortschritt werden die Raids von AQ freigeschalten, Beute aus Dungeons wird angepasst: T0,5-Ausrüstung aus Dungeons, Relikte, Änderungen an Beuteraten und -orten. Phase 6: Naxxramas, Geißelinvasionen

Mit Zul'Gurub und den Grünen Drachen zwischen dem Pechschwingenhort und Ahn'Quiraj will Blizzard dafür sorgen, dass Spieler passende Items mit Naturwiderstand für AQ farmen können. Außerdem bietet Zul'Gurub einige starke Items, die für den Progress in AQ interessant sein können.

Was ist mit dem PvP? Blizzard arbeitet aktuell noch an den Belohnungen im PvP. Diese hatten sich im Laufe der Zeit in Bezug auf ihre Stärke verändert und es waren in verschiedenen Phasen andere Items verfügbar. Darum hat Blizzard sich noch nicht entschieden, in welcher Phase das PvP eingeführt wird.

Classic ist nicht Vanilla

Anpassung der Beute auf Stand vor Patch 1.10: Bekanntlich erscheint WoW Classic auf Stand von Patch 1.12. Auf diesem Stand gab es bereits einige Änderungen an Items und den Beutetabellen im Spiel. Zudem konnten Relikte erbeutet werden.

Darum hat sich Blizzard entschieden, viele der am stärksten betroffenen Beutetabellen auf die Version von vor Patch 1.10 zurückzusetzen. Diese werden mit dem Start der Kriegsanstrengungen um AQ wieder aktualisiert.

In welchen Abständen die einzelnen Phasen veröffentlicht werden, ist bisher noch nicht bekannt. Zudem will Blizzard noch nicht auf die Details dieser eingehen.

Noch immer steht der Sommer 2019 als Release-Zeitraum. Dagegen ist zu einer möglichen Beta noch keine Entscheidung gefallen.