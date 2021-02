Was sind eure Wünsche, Meinungen und Fragen zu WoW Classic?

Am Wochenende findet die Blizzcon statt und wir hoffen alle darauf, dass es nicht nur Neuigkeiten zum World of Warcraft: Shadowlands, sondern auch zu WoW Classic gibt. Erste Gerüchte über eine mögliche Enthüllung von The Burning Cursade gibt es ja schon eine ganze Weile.

Ob sich die Gerüchte bestätigen, erfahren wir frühestens Freitag Abend auf der Blizzcon-Eröffnungsfeier oder im weiteren Verlauf des Online Events. Unabhängig davon interessiert uns natürlich aber schon jetzt, was ihr eigentlich zu WoW Classic zu sagen habt.