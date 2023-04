Bevor Diablo 4 rauskommt, gibt's wohl bald ein bisschen Diablo 4 in World of Warcraft

Ein bisschen Diablo in WoW? Ein Leak deutet genau darauf hin.

Fleißige Datendetektive entdeckten einen Hinweis auf ein mögliches Event in World of Warcraft. Das könnte sich um Diablo 4 drehen, das ebenfalls von Blizzard stammt. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass der Entwickler auf diese Weise die Werbetrommel rührt.

Aufgefallen waren die Daten den Kollegen von der Website Wowhead. Sie können zwar kaum mehr Informationen liefern, etwa liegt auch der mögliche Release-Termin noch im Dunkeln. Aber sie können einen schicken, irgendwie verdammt niedlichen, diabolischen Ziegenbock namens Baal'ial präsentieren.

Eine kleine Info gibt's aber doch noch: Das Event soll Winds of Sanctuary heißen. Worum es geht, wie es sich in World of Warcraft ausformt und was es an Belohnungen gibt, bleibt offen.

Worum könnte es gehen?

Wenn die Infos stimmen, rechnen wir in WoW mit thematischen Quests, möglicherweise einem Cameo-Auftritt bekannter Charaktere aus Diablo 4, erspielbaren Goodies ... und sind wir ehrlich, die beiden Welten lassen sich prima kombinieren, wenn man die unterschiedlichen Tonalitäten etwas angleicht.

Möglicher winken Goodies wie Mounts, Pets oder Skins für eines oder sogar beide Titel. Das oben gezeigte Pet gehört aber mit ziemlicher Sicherheit zu WoW, wie am bunten und ... knuffigen Stil zu erkennen ist.

Was passiert bei Diablo 4?

Nach der Beta-Phase wartet die Welt der Action-Rollenspieler nun auf den Release von Diablo 4 am 6. Juni 2023. Wenn ihr alle Infos zu Diablo 4 braucht, haben wir sie für euch zusammengefasst.

Unser Autor und Diablo-Liebhaber Christian Schwarz hatte in der Diablo-4-Beta so viel Spaß, dass selbst sein geliebtes Diablo 3 dagegen abschmiert.

Und was meint ihr? War die Beta für euch der Bringer, eine Nullnummer oder irgendwas dazwischen? Würdet ihr euch über ein WoW-Event zu Diablo 4 freuen? Schreibt es gerne in die Kommentare.