In WoW: Legion dauert es ziemlich lange an legendäre Items zu kommen. Man kann also froh sein, wenn man bei all dem Grind alle Legendarys für eine Klasse zusammenbekommt. Ein Spieler hat es nun aber fertig gebracht, alle legendäre Items für alle Klassen zusammenzutragen.

Hat man alle legendären Gegenstände für alle Specs eines Charakters gesammelt, bekommt man als Bonus ein Legendary Token für andere Klassen - nicht so bei dem Spieler mit dem Nicknamen Drsephuz. Der besitzt nämlich schon alle Legendarys aus Legion für alle Klassen, was extrem ungewöhnlich ist. So ungewöhnlich, dass Blizzard dieses Szenario wohl nicht einmal berücksichtigt hat. Besondere Boni oder Belohnungen gibt es hier nämlich nicht.

Seinen Erfolg hat der Spieler über wowprogress und mit Beweisbildern geteilt. Er gibt sogar Tipps: Am effektivsten kommt man wohl an legendäre Items, wenn man die normalen Legion-Invasionen auf Argus erledigt. Als nächstes will er für noch mehr Charaktere Aman'thuls Vision verdienen (die er natürlich ebenfalls bereits besitzt).

Mehr zu WoW: So begründet Blizzard das Abschalten der Auktionshaus-App

Quelle: Buffed