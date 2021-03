Der nächste große Patch für World of Warcraft: Shadowlands hat endlich ein Release-Datum bekommen. Wie Entwickler Blizzard in der Nacht auf den 5. März 2021 in einem Blogeintrag bekanntgab, soll das Update am Mittwoch, dem 10. März 2021 bei uns veröffentlicht werden.

Welche Änderungen in den Patch Notes stecken, erklären wir euch in diesem Artikel.

Patch 9.0.5 bringt mehr Anima und Loot

Zwei große Änderungen, die wir besonders spannend finden, kommen mit Patch 9.0.5 für WoW Shadowlands ins Spiel.

Mehr Anima pro Woche: Wer die Story von Shadowlands verfolgt hat, weiß, dass in den Schattenlanden gerade eigentlich eine Anima-Dürre herrscht. Trotzdem beschwerten sich viele Spieler über den mangelnden Zufluss der Ingame-Währung, die aktuell nur durch Bosse, Weltquests, seltene Mobs, Schatztruhen und ähnliche Inhalte zugänglich ist. Deshalb führt Blizzard nun eine weitere Möglichkeit ein, um an Anima zu gelangen - mit einer Einschränkung.

Die neue Methode funktioniert nämlich nur, wenn ihr bereits die maximale Anzahl an Seelen für euren Pakt gesammelt habt. In diesem Fall gewährt euch die wöchentliche Quest, bei der ihr fünf Seelen aus dem Schlund retten müsst, 500 Anima pro Woche.

Tapferkeitspunkte kommen zurück: Außerdem kehren mit Patch 9.0.5 die Tapferkeitspunkte (Valor Points) zurück. Diese erhaltet ihr für den Abschluss von Mythisch+-Dungeons und können dazu benutzt werden, um Gegenstände aus diesen Dungeons aufzuwerten.

Die maximale Gegenstandsstufe, auf die ihr die Items aufleveln könnt, hängt dabei von eurem Fortschritt in den Mythic+ Dungeons ab.

Alle Mythisch + Dungeons abgeschlossen: Item Level 200

Alle Mythisch + Dungeons auf +5 abgeschlossen: Item Level 207

Erfolg Schlüsselsteineroberer von Shadowlands: Saison 1 abgeschlossen: Item Level 213

Erfolg Schlüsselsteinmeister von Shadowlands: Saison 1 abgeschlossen: Item Level 220

Weitere Infos zu dieser Änderung lest ihr hier:

Patch Notes für WoW Shadowlands 9.0.5

Insgesamt bringt Patch 9.0.5 über 1.000 kleinere und größere Änderungen. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.