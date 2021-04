Nicht nur in der Story von World of Warcraft: Shadowlands herrscht ein Mangel an Anima: Die Ressource fehlt aktuell auch vielen Spielern, da man sie für allerlei Sachen in der aktuellen Erweiterung benötigt. Das sorgt für viel Frust in der WoW-Community.

Nachdem Blizzard bereits vor einigen Wochen die Anzahl der Anima-Drops erhöhte und dafür eine Menge positives Feedback bekam, folgt nun der nächste Streich: Ihr könnt ab sofort noch mehr von der wertvollen Ressource bekommen - aber es gibt einen Haken.

Mehr Anima: So funktioniert's

Zukünftig gibt's für alle ungewöhnlichen und seltenen Aktivitäten eine größere Anima-Belohnung. Dazu gehören etwa abgeschlossene Welt-Quests, beendete Aufträge vom Missionstisch, PvP-Gefechte, Mythic+-Dungeons und Schlachtzüge.

Allerdings nicht für jeden! Wer von den erhöhten Anima-Drops profitieren will, muss zuerst eine große Menge Anima in sein Sanktum investieren, um eines von drei neuen Achievements abschließen:

Aus den Trümmern : Baut alle vier Pakt-Upgrades auf Stufe 1 aus.

: Baut alle vier Pakt-Upgrades auf Stufe 1 aus. Dürre? Welche Dürre? : Baut alle vier Pakt-Upgrades auf Stufe 2 aus.

: Baut alle vier Pakt-Upgrades auf Stufe 2 aus. Sancturm Sanctorum: Baut alle vier Pakt-Upgrades auf Stufe 3 aus.

Je abgeschlossenem Achievement erhöht sich das verdiente Anima pro Aktivität um 35. Allerdings sind diese Erfolge nicht an euren Account, sondern an den jeweiligen Charakter gebunden. Ihr müsst also mit jedem eurer Twinks die Erfolge erneut farmen.

Wie sich das in diversen Fällen konkret äußert, seht ihr in folgender Tabelle:

Aktivität Basiswert Mit 1. Achievement Mit 2. Achievement Mit 3. Achievement Mythic + (Niedrige Stufe) 35 Anima 70 Anima 105 Anima 140 Anima Mythic + (Mittlere Stufe) 70 Anima 105 Anima 140 Anima 175 Anima Mythic + (Hohe Stufe) 105 Anima 140 Anima 175 Anima 210 Anima Schloss Nathria - Bosse 1 bis 8 105 Anima 140 Anima 175 Anima 210 Anima Schloss Nathria - Bosse 9 und 10 175 Anima 210 Anima 245 Anima 280 Anima

Fans sind immer noch nicht zufrieden

Auch wenn die Änderung für Spieler ausschließlich Vorteile bringt, sind viele Fans immer noch nicht zufrieden. Immerhin benötigt man mehrere hunderttausend Anima, um sich alle die schönen Goodies, von Reittieren bis Waffenvorlagen, beim Pakthändler seines Vertrauens gönnen zu können.

TheCouchWhisperer:

"In Wirklichkeit ist das überhaupt keine Erhöhung."

Erago3:

"Cool, also muss ich nur endlos Anima grinden, um alles langsam auf Lvl 3 zu bekommen und so einen kleinen Boost zu bekommen."

Boofz:

"Es reicht nicht. Die Leute verlassen das Spiel. Belohnt sie mit vernünftigen Belohnungen für ihre Zeit."

Keakee:

"Etwas, worüber sich die Leute seit Monaten beschweren und worauf bislang nur mit Funkstille geantwortet wurde, wird mit einem Hotfix angegangen und betrifft nur diejenigen, die ihre Sanctum-Features freigeschaltet haben? Echt jetzt? Ich freu mich für die Leute die immer noch Anima grinden, aber ich hätte das gerne vor Monaten gehabt, bevor ich ausgebrannt war und mit dem Spiel aufgehört habe."

Wie seht ihr das? Freut ihr euch über die Änderung? Wollt ihr noch mehr? Oder habt ihr schon längst wieder mit WoW Shadowlands aufgehört? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!