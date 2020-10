Nachdem dieses Jahr bereits Cyberpunk 2077 (zweimal) verschoben wurde, folgt nun die nächste Verzögerung eines großen Titels: Auch auf das Shadowlands-Addon für World of Warcraft müsst ihr länger warten. Wie Blizzard jetzt angibt, wird der Release nicht mehr Ende Oktober erfolgen.

Dafür hat der Pre-Patch zu Shadowlands endlich einen Termin, mit dem bereits neue Inhalte ins Spiel kommen.

Wann kommt Shadowlands jetzt?

Einen exakten neuen Release-Termin gibt es noch nicht. Der Entwickler erklärt in seinem Blogpost derzeit nur, dass sie die Erweiterung auf »später dieses Jahr« verschoben haben. Ihr solltet Shadowlands also noch 2020 spielen können. Wann genau ist jedoch unbekannt.

Man will besseres Endgame: Die Gründe für die Verzögerung sind vielfältig. Blizzard erklärt, dass man während des Beta-Tests unter anderem feststellte, dass das Endgame noch etwas mehr Arbeit benötigt. Die zusätzliche Zeit will man deshalb gerade für Polishing verwenden.

In unserer umfangreichen FAQ haben wir alle bisher bekannten Informationen zu World of Warcraft: Shadowlands zusammengetragen. So seht ihr auf einen Blick sämtliche Neuerungen, die das Addon bieten wird.

Wer eigentlich mit Shadowlands wieder in World of Warcraft durchstarten wollte, macht während der Wartezeit vielleicht lieber einen Abstecher ins alte Azeroth und spielt WoW Classic. Wie hat sich das ein Jahr nach Release verändert? Welche neuen Inhalte gibt es, wie sehen die Spielerzahlen aus und macht das überhaupt noch Spaß? All das und mehr lest ihr in der Plus-Analyse:

Pre-Patch für WoW bringt trotzdem neuen Content

Zusammen mit der Verschiebung gibt es jedoch auch eine positive Ankündigung. Auf neue Inhalte müsst ihr nicht mehr allzu lange warten. Denn der Auftakt zum Shadowlands-Addon wird mit dem Pre-Patch am 13. Oktober 2020 erscheinen.

Der wird bereits eine Reihe von Neuerungen einführen, wie das überarbeitete Levelsystem und New-Player-Experience auf Exile's Reach, sowie zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für eure Charaktere. Was genau euch erwartet, haben wir bereits Ende September in einem Artikel zusammengefasst.

Das geplante Pre-Event selbst wird jedoch nicht mehr zusammen mit der Veröffentlichung von Update 9.0.1 starten, sondern verzögert sich ebenfalls. Auch für das gibt es kein genaues Datum. Blizzard selbst sagt nur, dass es beginnt, »sobald wir uns dem Release von Shadowlands nähern.«

Was sagt ihr zur Release-Verschiebung von World of Warcraft: Shadowlands so kurz vor der Veröffentlichung? Alles halb so wild oder wirft das gar eure Urlaubsplanung durcheinander? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren.