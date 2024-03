So gut wurde bisher keine Marvel-Serie bewertet: X-Men '97 bricht Kritiker-Rekorde

Habt ihr schon den legendären Intro-Song der X-Men im Kopf? Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ihr wollt mal wieder eine richtig gute Marvel-Serie sehen? Dann solltet ihr vielleicht einen Blick auf X-Men '97 riskieren, die seit dem 20. März 2024 bei Disney Plus läuft. Denn die wird gerade mit Lob und Top-Wertungen von Kritikern sowie Fans überschüttet.

Top-Wertungen für Marvels Mutanten

Bei Rotten Tomatoes kommt die animierte Rückkehr der X-Men auf einen stolzen Durchschnittswert von 100 Prozent, der aus insgesamt 33 Reviews hervorgeht. Doch auch Zuschauer zeigen sich großzügig: Aus mehr als 100 Wertungen entsteht ein Audience Score von stattlichen 93 Prozent.

Damit bricht X-Men '97 unter den neuen Marvel-Serien bei Disney Plus einen Kritiker-Rekord: So gut wurde bisher keine einzige Superhelden-Produktion des Mäusekonzerns für den hauseigenen Streamingdienst bewertet - auch nicht Loki, WandaVision und vor allem nicht Secret Invasion.

Wirft man einen Blick auf andere etablierte Film- und Serien-Portale, kommt X-Men '97 dort nicht viel schlechter weg: Bei IMDb steht das neueste Marvel-Projekt bei 9,1 von 10 Punkten, bei Metacritic schwankt der Wert zwischen 73 und 82 Prozent.

Warum Kritiker und Fans so begeistert sind

Was X-Men ‘97 so gut macht? Die TV-Serie schließt wenig überraschend an das von Fans heißgeliebte Original X-Men: The Animated Series von 1992 an. Offensichtlich ist es den Machern gelungen, nicht nur den Geist des Vorgängers einzufangen und so auf die Nostalgie-Drüse zu drücken, sondern die Geschichte sinnvoll fortzusetzen und auszubauen.

Die handgezeichneten Animationen ernten ebenfalls Pluspunkte. Das zeigt zum Beispiel auch der offizielle Trailer zu X-Men '97:

1:46 Der offizielle Trailer zu X-Men '97 feiert die Rückkehr von Marvels Mutanten

So schreibt zum Beispiel Jamie Jirak von Comicbook.com:

Die Serie ist eine der stärksten Inhalte, die Marvel Studios seit dem Start von Disney Plus geschaffen haben, was uns für deren Zukunft optimistisch stimmt - vor allem, was Animation angeht.

David Reddish von Wealth of Geeks bringt auf den Punkt:

Obwohl die Serie den Stil, die Figuren und Charaktere von über drei Jahrzehnte mit sich bringt, handelt es sich um die beste Marvel-Veröffentlichung seit Jahren. Ja, besser als alles, was die Filme [oder Serien] hervorgebracht haben.

Das Fazit von Nick Schager des Daily Beast wollen wir euch ebenfalls nicht vorenthalten:

Auch wenn [X-Men ‘97] das Rad nicht neu erfindet, legt Marvel damit die Grundlage für eine, ähem, x-citing [zu deutsch: aufregende] Zukunft.

Wollt ihr euch selbst mit dem Publikums- und Fanliebling X-Men ‘97 auseinandersetzen, habt ihr seit dem 20. März 2024 die Möglichkeit dazu, sofern ihr über ein Abo bei Disney Plus verfügt.

Habt ihr X-Men ‘97 bereits gesehen und wenn ja, wie gut gefällt euch die neueste Marvel-Serie bei Disney Plus bisher? Was ist eurer Meinung nach der beste Film beziehungsweise die beste MCU-Serie der letzten Jahre? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!