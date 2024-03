Avengers 5 jetzt doch mit Kang? Der große Marvel-Schurke soll aber weniger wichtig werden, als geplant

Vielleicht wissen wir jetzt, wie es mit Kang als Avengers-Schurken weitergeht. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Marvel schmeißt Kang für Avengers 5 offenbar doch nicht über Bord. Nach der Entlassung seines ursprünglichen Darstellers Jonathan Majors gab es widersprüchliche Aussagen dazu, wie es mit dem großen Bösewicht der Multiversums-Saga weitergehen soll.

So war zum einen die Rede davon, dass Kang komplett aus dem Marvel Cinematic Universe rausgeschrieben wird. Andere Quellen meinten wiederum, dass man an dem Schurken mit einem neuen Darsteller festhalten will. Der etablierte Branchen-Insider Daniel Richtman könnte die Verwirrung nun auflösen.

Kang soll bleiben, aber weniger wichtig werden

Richtman zufolge kehrt Kang spätestens für Avengers 5 definitiv zurück und wird dann eben von einem anderen Darsteller verkörpert (Colman Domingo aus Rust und John David Washington aus Tenet gelten aktuell als die Favoriten für die Rolle). Allerdings soll Kang dabei weniger wichtig werden, als ursprünglich geplant.

Das bedeutet konkret: Kang wird wohl nicht der große Bösewicht von Avengers 5 und Avengers: Secret Wars, sondern von einem anderen Widersacher abgelöst. Das würde die widersprüchlichen Berichte und die Tatsache erklären, dass für Avengers 5 der Untertitel The Kang Dynasty gestrichen wurde.

Ausschlaggebend dafür soll aber nicht unbedingt die Verurteilung von Jonathan Majors und sein Rauswurf gewesen sein. Schon davor hätte sich Marvel dazu entschieden, nachdem Ant-Man and the Wasp: Quantumania bei Kritikern, Zuschauern und an den Kinokassen durchfiel.

Aktuell arbeitet Michael Waldron (Loki) an den Drehbüchern von Avengers 5 und 6, die 2026 beziehungsweise 2027 in den Kinos starten sollen. Ursprünglich hätte Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) den ersten der beiden Filme als Regisseur verantworten sollen, der sich für Marvel aber nun völlig auf Shang-Chi 2 und die TV-Serie Wonder Man konzentriert.

Übrigens: 2024 startet mit Deadpool & Wolverine nur ein einziger Film des Marvel Cinematic Universe in den Kinos - konkret am 26. Juli. Nächstes Jahr geht es dann mit Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Fantastic Four und Blade weiter.

Alle wichtigen Neuigkeiten dazu, was gerade in der Welt der Filme und TV-Serien passiert, bekommt ihr unter den Links oben.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Avengers 5 und 6? Welchen Darsteller würdet ihr gerne in der Rolle von Kang, dem Eroberer sehen? Wie zufrieden seid ihr mit aktuellen Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe?