So geht’s mit X4 nach Split Vendetta weiter: DLC-Pläne für 2020

In unserem #gctogether Liveprogramm ging's am Donnerstag unter anderem um X4 und die kommende Erweiterung Split Vendetta. Chefentwickler Bernd Lehan war höchstpersönlich zu Gast im Stream und verriet jede Menge Details über die nächste Erweiterung. Falls ihr den Slot verpasst habt, schaut einfach im Video ab 02:57:34 rein.

Während X4 Split Vendetta zusammen mit dem großen Update 3.0 noch Ende 2019 erscheint, gibt es auch schon Pläne über die weitere Zukunft von X4 - denn Egosoft ist mit dem Projekt noch lange nicht fertig! Auf die Frage nach der Zukunft des Spiels, erklärt uns Lehan:

"Wir ziehen das weiter durch, was wir jetzt tun: Es kommt auf jeden Fall noch eine Erweiterung mit einem neuen Volk. Wir wollen dabei auch weiterhin trennen zwischen Content wie neuen Schiffen und Sektoren auf der einen und Story-Inhalten auf der anderen Seite."

Auch kostenlose Updates wird es laut Lehan weiterhin geben. Um welches neue Volk es sich handelt, wollte er allerdings noch nicht verraten.

Die tentakeligen Boronen sind es wohl nicht: »Die Boronen sind etwas problematisch - wir wollen sie machen, aber sie werden wahrscheinlich nicht das zweite Volk [nach den Split] sein.«

Folgende Inhalte sind für X4 im Jahr 2020 also bestätigt:

Ein neues Addon

Neues Volk (nicht die Boronen)

Neue Story-Inhalte

Weitere Schiffe und Sektoren

Mix aus Gratis-Updates & Bezahl-DLCs

Zuvor kommt aber natürlich mit Split Vendetta und Version 3.0 im Winter ein neues Kapitel mit mehr Raumschiffen, Waffen, Missionen und neuen Ausgangssituationen zum Spielstart.

