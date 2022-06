Keine E3 und ihr kommt einfach nicht in Messestimmung? Unser FYNG-Liveprogramm könnte das ändern! Seid auch heute am 12. Juni live mit uns ab 17 Uhr dabei. Wir starten mit einem Warmup und Gast-Gesprächen, bevor wir uns ab 19 Uhr gemeinsam den Xbox-Bethesda-Showcase und die PC Gaming Show ansehen. In diesem Artikel verraten wir, was euch erwartet und wie ihr live dabei sein könnt!

Ihr braucht einen Überblick mit allen Messe-Terminen? Dann schaut mal in unserem Event-Artikel mit allen wichtigen Gaming-Ereignissen 2022 vorbei:

Xbox Showcase: Termine und Infos

Dieses Jahr gibt es das Xbox-Bethesda-Showcase gleich im Doppelpack. Den Anfang macht die »Main Show« heute, am 12. Juni, weiter geht es mit der »Extended Show« am 14. Juni. Hier die wichtigsten Eckpunkte zum Startschuss:

Wann geht's los? 12. Juni 2022 um 19 Uhr

12. Juni 2022 um 19 Uhr Wie lange geht's? Der Showcase ist auf circa 90 Minuten angesetzt.

Der Showcase ist auf circa 90 Minuten angesetzt. Wo schaue ich zu? Wir begleiten das Event auf unserem Twitch-Kanal MAX

Highlights und Spiele

Zwar hat Microsoft nicht offiziell bestätigt, welche Spiele auf dem Showcase zu sehen sein werden, das größte Highlight dürfte aber Starfield werden. Wir rechnen mit neuen Infos und womöglich sogar neuem GamePlay zu Bethesdas heiß ersehntem Rollenspiel.

Neue Infos könnte es auch zum neuen Arkane-Spiel Redfall geben, dessen Release jüngst zusammen mit Starfield auf 2023 verschoben wurde.

Möglich sind auch neue Infos zum neuen Indiana Jones-Spiel, Senua's Saga: Hellblade 2 oder Forza Motorsport. Alle wichtigen Infos und Trailer zur Show findet ihr im Nachgang natürlich auf GameStar.de!

PC Gaming Show: Termine und Infos

Durch den Wegfall der E3 verzichtet die PC Gaming Show auch dieses Jahr auf Entwickler-Interviews und Spiele, die live vorgespielt werden. Hier nochmal die wichtigsten Eckdaten für die Show:

Wann geht's los? 12. Juni 2022 um 21:30 Uhr

12. Juni 2022 um 21:30 Uhr Wie lange geht's? Die Show soll etwa zwei Stunden dauern.

Die Show soll etwa zwei Stunden dauern. Wo schaue ich zu? Wir begleiten das Event auf unserem Twitch-Kanal MAX

Highlights und Spiele

Ganze 45 Spiele sollen auf der diesjährigen PC Gaming Show in Form von Trailern und Gameplay gezeigt werden. Neue Infos und Updates soll es zu Arma 4, Warhammer 40.000: Space Marine 2 und Victoria 3 geben.

Mit dabei sind auch Neuankündigungen der Entwicklerstudios Klei Entertainment (Don't Starve) und 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk). Alle Trailer und die wichtigsten Infos bekommt ihr im Nachgang natürlich auch auf GameStar.de!

Verpasst nichts mit GameStar

Unsere Redaktion bringt euch selbstverständlich alle neuen Trailer, Infos und Neuankündigungen der Show direkt in unseren Newsfeed, sodass ihr garantiert nichts verpasst.

Ihr wollt lieber live bei der Show dabei sein? Unser Video-Team rund um Ann-Kathrin, Natascha, Fritz, Michi und Jules ist für euch noch bis zum 13. Juni mit unserem FYNG-Liveprogramm am Start. Hier findet ihr täglich exklusive Analysen, Gameplay-Reveals und Gäste aus den Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO.

Heute geht es um 17 Uhr los, schaltet also auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions ein:

Ihr habt unsere Live-Show verpasst oder wollt euch die Ankündigungen und Analysen nochmal in Ruhe anschauen? In unserem großen FYNG-Archiv findet ihr sämtliche Videos, Preview und weitere Inhalte von Find Your Next Game 2022.