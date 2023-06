Xbox Showcase, Ubi Forward & Co.: Diese Trailer kamen auf YouTube am besten an

Mortal Kombat 1, Star Wars Outlaws und Starfield waren bei den Showcases äußerst beliebt.

In den vergangenen Tagen überrollte uns eine riesige Welle von Spiele-Ankündigungen, Updates und Trailern. Beim Summer Game Fest, sowie den Showcases von Xbox und Ubisoft wurden zahlreiche Blockbuster und Fortsetzungen bekannter Marken präsentiert. Doch was kam bei den Fans am besten an?

Wir listen euch die Trailer auf, die bisher auf YouTube die meisten Aufrufe sammeln konnten. Dabei nutzen wir die Zahlen des Analysten Benji Sales, und unsere eigene Auswertung, die nur Videos mit über 100.000 Aufrufen miteinbezieht.

10. Payday 3

1:46 PayDay 3: Hier seht ihr das erste Gameplay aus dem Shooter - und wow, sieht das gut aus!

Genre: Taktik-Shooter | Release: 21. September 2023 | Aufrufe: ~1,8 Millionen

Das der Shooter mit den charakteristischen Clownsmasken einen Nachfolger bekommt, war schon zuvor bekannt. Jetzt zeigte man aber zum ersten Mal Gameplay. In Payday 3 überfallt ihr als skrupellose Räuber Banken, Lagerhäuser und Geschäfte, und müsst rechtzeitig der Polizei entkommen, oder euch mit den Spezialeinheiten anlegen.

9. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

2:22 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Trailer zeigt endlich mehr Gameplay und verrät Release des Addons

Genre: Rollenspiel | Release: 26. September 2023 | Aufrufe: ~2 Millionen

Cyberpunk 2077 hat es inzwischen geschafft, viele seiner Fans zu versöhnen. Die Story-Erweiterung für das Rollenspiel wird mit großer Neugier erwartet und stieß dementsprechend auf viel Interesse. Phantom Liberty zeigte im neuen Trailer nicht nur Gameplay, sondern verriet auch endlich das Releasedatum. Wie sehr das Addon Cyberpunk umkrempelt, lest ihr in unserer Preview.

8. Starfield Direct

45:06 So viel Starfield gab's noch nie: Hier sind 45 Minuten Gameplay am Stück

Genre: Rollenspiel | Release: 6. September 2023 | Aufrufe: ~2,1 Millionen

Mit Starfield erscheint 2023 das erste Singleplayer-Rollenspiel der Entwickler von Skyrim seit acht Jahren. Dementsprechend groß ist die Neugier der Fans, und viele von ihnen schauten sich eine der wohl ausführlichsten Gameplay-Präsentationen an. Ganze 45 Minuten geht es hier um Raumschiffe, Basenbau, Kämpfe und Story.

7. Warhammer 40K: Space Marine 2

1:30 Warhammer 40K Space Marine 2: Neuer Gameplay-Trailer zeigt, wie es im Koop-Shooter zur Sache geht

Genre: Shooter | Release: Winter 2023 | Aufrufe: ~2,3 Millionen

Auch Space Marine 2 wurde vor längerer Zeit angekündigt, geizt aber ein wenig mit Gameplay. Im neuen Trailer geht es um die Kampagne, die ihr auch als Gruppe von bis zu 3 Space Marines spielen könnt. Ihr stellt euch hier dem Angriff der brutalen Tyraniden, von denen ihr ganze Horden zurückschlagen müsst. Für den Imperator!

6. Sonic Superstars

1:43 Sonic Superstars: Der erste Gameplay- Trailer ist da

Genre: Plattformer | Release: Herbst 2023 | Aufrufe: ~2,4 Millionen

Der wohl berühmteste Igel der Welt bekommt ein neues Spiel. Sonic Superstars nimmt sich klassische 2D-Plattformer zum Vorbild und erweitert sie um moderne 3D-Grafik, neue Fähigkeiten und mehr. Neben Sonic könnt ihr hier auch Tails, Knuckles, und Amy Rose spielen. Zum ersten Mal lässt sich die Kampagne außerdem im Koop mit bis zu vier Spielerinnen und Spielern erleben.

5. Spider-Man 2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Action-Adventure | Release: 20. Oktober 2023 (PS5) | Aufrufe: ~2,8 Millionen

Zwar gab es zu Spider-Man 2 keinerlei neues Gameplay zu sehen, doch der Teaser-Trailer mit Releasedatum weckte die Neugier vieler freundlicher Nachbarschaftsspinnen. Das nächste Spider-Man-Spiel erscheint am 20. Oktober 2023 für die PS5, PC-Spielerinnen und -Spieler müssen sich wahrscheinlich noch länger gedulden.

4. Star Wars: Outlaws

2:38 Star Wars Outlaws: Die Open World von Ubisoft hat endlich einen ersten Trailer

Genre: Action-Adventure | Release: 2024 | Aufrufe: ~3,2 Millionen

Mit Star Wars Outlaws zeigte Ubisoft erstmals sein riesiges Open-World-Spiel in der Welt von Jedi, Imperium und Rebellen. Schon jetzt gilt das Abenteuer von Kay und ihrem flauschigen Begleiter als eines der ambitioniertesten Star-Wars-Spiele aller Zeiten. Warum mit Outlaws ein großer Traum für Spielerinnen und Spieler in Erfüllung geht, lest ihr in unserer Preview.

3. Final Fantasy 7 Rebirth

3:27 Final Fantasy 7: Rebirth zeigt erstes Gameplay in der riesigen Open World

Genre: Rollenspiel | Release: 2024 | Aufrufe: ~4,4 Millionen

Final Fantasy 7: Rebirth wurde schon for fast einem Jahr angekündigt, zeigte aber nun erstmals Gameplay. Rebirth ist der zweite Teil des umfangreichen Remakes von FF 7, und lässt uns zum ersten Mal die Stadt Midgar verlassen, um die umliegende Welt zu erkunden. Im Gameplay-Trailer gibt es auch schon ein Releasejahr: 2024 soll Rebirth für die PS5 erscheinen.

2. Fortnite - Kapitel 4 von Season 3

Genre: Shooter | Release: 10. Juni 2023 | Aufrufe: ~5,2 Millionen

Der Battle-Royale-Shooter hat offenbar fast nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt: Fortnite kündigte mit einem Cinematic-Trailer seine nächste Season an, und die wird ziemlich monströs: Denn wir können hier einerseits auf Dinosauriern reiten, und andererseits auch als das riesige Maschinenwesen Optimus Prime spielen.

1. Mortal Kombat 1

4:00 Mortal Kombat 1 zeigt vier Minuten lang erstes Gameplay aus dem Reboot

Genre: Kampfspiel | Release: 19. September 2023| Aufrufe: ~6,8 Millionen

Vorsicht, es wird brutal: Einsamer Spitzenreiter der meistgeschauten Trailer ist Mortal Kombat 1. Der Tradition entsprechend ging es im ersten Gameplay-Trailer zum Kampfspiel mächtig zur Sache und nur wenige Knochen blieben ungebrochen. Mortal Kombat 1 ist ein Reboot, der inzwischen jahrzehntealten Marke, das die Story in einem alternativen Universum fortsetzt.

Ihr wollt wissen, welche Spiele in den vergangenen Tagen noch angekündigt oder vorgestellt wurden? In unseren Übersichten werdet ihr fündig:

Was waren eure persönlichen Spiele-Highlights der letzten Tage? Finden sie sich in unserer Liste der meistgeschauten Trailer, oder sind es eher kleinere Titel? Welche Trailer haben euch am meisten beeindruckt, und bei welchem Blockbuster habt ihr nur müde gelächelt? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!